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Мелковаты: Без восторга оценили ледяные фигуры в снежном городке жители Бердска

17:30 24.12.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Но некоторые бердчане, в том числе и детвора, остались довольны работой резчиков по льду. Не все ледяные скульптуры завершены.

Мелковаты: Без восторга оценили ледяные фигуры в снежном городке жители Бердска
Ледяной совой, хоть и не слишком масштабной, восхищаются взрослые и дети

Не впечатлили ледяные фигуры в снежном городке некоторых жителей Бердска.

— Мне почему-то казалось, что это будет несколько масштабнее. По-моему, что для центрального городка ледяные фигуры несколько мелковаты. Почему-то в этом году работы идут медленнее. Меньше недели до открытия елки, а строительство городка еще в процессе, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Лидия Михайлова.

Снежный городок в Бердске

Автор видео Галина Панчева

С интересом разглядывал ледяную сову вместе с внуком в снежном городке Петр Владимирович.

— Хороша сова, да Володя? — спрашивал бердчанин у мальчугана.

Мальчишка утвердительно качал головой.

Как можно судить о скульптурах, если они почти все еще не закончены? — ответил вопросом на вопрос Вячеслав Иванович. Когда завершат снежный городок, будет красиво, уверил бердчанин.

Вырезали ледяные фигуры в Бердске
Автор видео Галина Панчева

В минувшую субботу, 21 декабря, в Новом поселке возле ДЦ «Октябрь» торжественно открыли снежный городок.

— Праздник получился очень ярким, красивым. В этом году перед Досуговым центром установили новую ель, которая украсила площадь. Все прошло на хорошем уровне, — рассказала начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

На этой неделе планируется открытие двух снежных городков: 29 декабря в 16.00 на площади ДК «Родина», 29 декабря в 17.00 на площадке «Праздничной» перед кинотеатром «Орион».

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