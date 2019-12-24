Мелковаты: Без восторга оценили ледяные фигуры в снежном городке жители Бердска

Не впечатлили ледяные фигуры в снежном городке некоторых жителей Бердска.
— Мне почему-то казалось, что это будет несколько масштабнее. По-моему, что для центрального городка ледяные фигуры несколько мелковаты. Почему-то в этом году работы идут медленнее. Меньше недели до открытия елки, а строительство городка еще в процессе, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Лидия Михайлова.
Снежный городок в Бердске
С интересом разглядывал ледяную сову вместе с внуком в снежном городке Петр Владимирович.
— Хороша сова, да Володя? — спрашивал бердчанин у мальчугана.
Мальчишка утвердительно качал головой.
Как можно судить о скульптурах, если они почти все еще не закончены? — ответил вопросом на вопрос Вячеслав Иванович. Когда завершат снежный городок, будет красиво, уверил бердчанин.
Вырезали ледяные фигуры в Бердске
Автор видео Галина Панчева
В минувшую субботу, 21 декабря, в Новом поселке возле ДЦ «Октябрь» торжественно открыли снежный городок.
— Праздник получился очень ярким, красивым. В этом году перед Досуговым центром установили новую ель, которая украсила площадь. Все прошло на хорошем уровне, — рассказала начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.
На этой неделе планируется открытие двух снежных городков: 29 декабря в 16.00 на площади ДК «Родина», 29 декабря в 17.00 на площадке «Праздничной» перед кинотеатром «Орион».