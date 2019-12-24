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Лере Кудрявцевой провели срочное удаление прорвавшегося в груди импланта

14:04 24.12.2019 Фото: wikipedia.org
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Импланты в грудь Лера поставила 15 лет назад. На недавнем медицинском обследовании врачи выявили, что один из них порвался и протекает.

Лере Кудрявцевой провели срочное удаление прорвавшегося в груди импланта

Лере Кудрявцевой в срочном порядке удалили импланты из груди

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению импланта груди. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram.
По словам Кудрявцевой, ей поставили импланты 15 лет назад. На недавнем медицинском обследовании врачи выявили, что один из них порвался и протекает.
Телеведущая рассказала, что медики приняли решение провести срочную операцию по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей.
Сейчас Кудрявцева находится в больничной палате и восстанавливается после хирургического вмешательства.
Источник: РИА Новости
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