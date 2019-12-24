Маме не нужен: За 5 лет бэби-бокс спас 45 детских жизней

Нужны или нет бэби-боксы нашему обществу? Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова на этот вопрос отвечает так: «За пять лет существования наш единственный бэби-бокс при Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах спас 45 детских жизней».

У этого ящика для подкидышей с двумя дверьми, одна из которых открывается с улицы, а вторая — со стороны медицинского учреждения, противников всегда было гораздо больше, чем сторонников. Нужно работать над профилактикой отказов, а не поощрять минутное желание матери бросить ребенка, говорят те, кто выступает против открытия бэби-боксов.

С другой стороны, если женщина вот прямо сию секунду готова оставить дитя в ящике, а никакого ящика в принципе нет — кто знает, что будет с младенцем дальше? Ведь и в мусорках задушенных детей находили, и на улице в мороз оставляли, и первым встречным норовили продать. Последний такой случай был в ноябре этого года в поселке Раменского округа Подмосковья, где мать за ненадобностью просто выбросила 1,5-месячную дочку в кусты, где ее потом подобрали случайные прохожие.

Как к бэби-боксам не относись, а они, по крайней мере, гарантируют: малыш, положенный внутрь, останется жив, а может, даже и вернется в родную семью. Так, мамы трех из 45 оставленных в Люберцах детей, через пару дней одумались и забрали их обратно. Остальным детишкам подобрали приемные или замещающие семьи. Кстати, в подмосковный ящик для подкидышей не всегда попадали только младенцы. Трое оказавшихся там малышей были в возрасте от года до двух лет.

В этом году, уточняет Ксения Мишонова, бэби-бокс в Люберцах не открывался ни разу. «Возможно, это результат социальной программы по профилактике отказов от детей в роддомах, благодаря которой число отказников в Подмосковье сократилось на 60%», — отмечает детский омбудсмен. По ее словам, сегодня в области насчитывается 25 тысяч детей-сирот, из них более 24 тысячребятишек воспитываются в приемных семьях. Остальные живут в детских домах, которых на всю область осталось 10. А, скажем, в 2013 году их было 44.

«Если сравнивать с 2013 годом, то мы стали выявлять в два раза меньше сирот», — говорит замминистра образования Подмосковья Людмила Болатаева. Меньше становится неблагополучных семей, многих нерадивых родителей удается вразумить до того, как органы опеки начинают процедуру лишения родительских прав. Тем не менее статистика такова: в этом году в области выявили 1,5 тысячи детей-сирот. «Но именно сирот, у которых умерли родители, было 400. Все остальные дети — это социальные сироты, которые стали таковыми при живых родителях», — уточнила Людмила Болатаева. 1,2 тысячи выявленных сирот удалось устроить в семьи, 300 отправились в детдома.

Кстати

В Подмосковье разработали приложение для тех, кто хочет стать приемными родителями. С его помощью можно будет не только просматривать базу ребят, живущих в детских домах, но и дистанционно общаться с органами опеки, задавая онлайн интересующие вопросы. Приложение уже работает в тестовом режиме и, как говорит Людмила Болатаева, уже через неделю его можно будет скачивать в телефоны.

Источник: РГ