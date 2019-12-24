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Подожгли уже сгоревший автокран ради страховки в 90 миллионов в Новосибирской области

17:15 24.12.2019 Фото: pixabay.com
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Мужчины купили кран в Башкирии, привезли в Коченёво и за взятку оформили его как исправный.

Подожгли уже сгоревший автокран ради страховки в 90 миллионов в Новосибирской области
Участника организованной группы подожгли уже ранее сгоревший автокран

Заместитель прокурора области Микаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех мужчин.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, неустановленным лицом создана организованная группа с целью совершения преступления, в которую вошли четверо подельников, неустановленное лицо из числа сотрудников САО ВСК и лицо, находящееся в федеральном розыске. Кроме того, это лицо четко спланировало преступление, распределило роли между участниками, предоставило им денежные средства для расходования при организации и совершении преступления.

Следуя схеме, участники организованной группы приобрели сгоревший в республике Башкортостан и неподлежащий восстановлению автокран «Либхер» за 100 тыс. рублей, транспортировали его р.п. Коченево. Один из участников за взятку сотруднику ГИБДД в размере 50 тыс. рублей поставил его как исправный на учет, после чего обратился в САО «ВСК» с заявлением о заключении договора страхования.

Затем участники преступной группы установили на подысканный схожий по внешнему виду автокран в исправном состоянии номера сгоревшего крана, после чего предоставили его на осмотр страховому агенту. Будучи неосведомленный сотрудник САО «ВСК» заключил договор страхования.

В дальнейшем названные лица подожгли уже ранее сгоревший автокран. Выдавая эти события за страховой случай, они сообщили об этом в страховую организацию, пытаясь получить страховую выплату в сумме 90 млн. рублей. Однако сотрудники страховой компании обнаружили обман, обратились в правоохранительные органы.

Теперь злоумышленникам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело по существу рассмотрит Центральный районный суд г. Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО

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