Вместо служебных авто чиновников пересадят на такси

Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси

Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова. Копию документа опубликовал 23 декабря Telegram-канал «Незыгарь», его подлинность РБК подтвердили источник в правительстве и источник, знакомый с ходом работы правкомиссии.

В частности, комиссия предлагает проработать вопрос запрета закрепления автомобилей за теми, кто занимает должность ниже руководителя структурного подразделения. Вместо этого к обслуживанию госслужащих планируется привлекать агрегаторы такси.

Такси вместо служебной машины

Решением правкомиссии Минфину совместно с Минтрудом, Минтрансом и Управделами президента поручено разработать проект поправок в Указ президента № 272 от 4 марта 2010 года («О транспортном обслуживании федеральных госслужащих»), который вводит запрет на «автотранспортное обслуживание с персональным закреплением» для должностных лиц, занимающих должности ниже руководителей структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Также им необходимо разработать нормативы обеспечения должностных лиц автомобилями без персонального закрепления.

Срок исполнения поручения истек 23 декабря. РБК направил запрос в Минфин.

Кроме того, Минфин вместе с заинтересованными госорганами и организациями до 27 января 2020 года должен проработать вопрос распространения практики привлечения агрегаторов такси для обслуживания чиновников, которым не положен персональный служебный автомобиль. При этом должны быть ограничены время, территория и класс обслуживания, указано в протоколе комиссии. По возможности необходимо предусмотреть организацию закупочных процедур в соответствии с федеральным законом о госзакупках, подчеркивается в протоколе.

Помимо этого, Минфин рассмотрит возможность выплаты компенсации чиновникам за отказ от закрепления за ними служебного автомобиля.

Обеспечение чиновников служебным транспортом регулируется президентским указом № 272 «О транспортном обслуживании федеральных государственных гражданских служащих» 2010 года, который имеет гриф «Для служебного пользования» и отсутствует в свободном доступе.

«Будет в разы дешевле»

В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии. «Такой опыт есть, и логично подумать о его распространении», — отметил он.

Вопрос сотрудничества с агрегаторами такси нуждается в тщательной проработке, подчеркивает собеседник РБК. Важно учесть, насколько это безопасно, удобно, как хорошо водители знают город и могут ли так же быстро доставить госслужащего, как и штатный водитель, который годами ездит по маршруту «от министерства к министерству». «При желании можно класс автомобиля увеличивать, чтобы это была более-менее приличная машина, и это все равно будет в разы дешевле», — заметил он.

Будет ли работа с агрегаторами такси регулироваться законодательством о госзакупках и, соответственно, будет ли ведомство заключать контракт с конкретным поставщиком услуг, пока неизвестно. По словам собеседника РБК, есть разные модели взаимодействия. Например, можно подсчитать, сколько конкретная должность требует разъездов, и включить соответствующую сумму на оплату такси в зарплату чиновника.

«Яндекс.Такси» уже имеет опыт сотрудничества с госкомпаниями, сообщил РБК представитель компании. «Мы видим, что и в целом интерес государственных компаний к закупке таких услуг растет», — отметил он.

РБК направил запрос в Gett и «Ситимобил».

По словам завкафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимира Климанова, оптимизация бюджетных расходов на транспорт, связь и командировки является постоянной темой обсуждения, однако только сейчас правительственная комиссия подняла вопрос так конкретно, выработав прямые поручения. «Из этого должны последовать, наверное, какие-то практические рекомендации», — сказал он РБК.

Климанов пессимистичен относительно отказа федеральных ведомств от служебных автомобилей. «Но тем не менее, наверное, этот процесс пойдет. Найдутся возможности использовать такси вместо своего автопарка», — говорит он.

Переход на такси приведет к экономии расходов, какого класса машины не использовались бы, подчеркивает Климанов. Это доказывает опыт бизнеса, который сейчас активно отказывается от собственного автопарка в пользу агрегаторов такси, отмечает эксперт.

Оценить, сколько федеральные министерства тратят на автотранспорт, сложно, так как зачастую это непрямые расходы, машины находятся на содержании подведомственных организаций, уточняет Климанов. О необходимости отказа от заключения контрактов на транспортное обслуживание с подведомственными учреждениями говорится в поручениях правкомиссии.

Источник: РБК