Уйдет Apple из России, рассказал Мантуров

Если говорить о перспективах, то загрузка и годовые объёмы будут рассчитаны примерно на 25, максимум 30 машин. Это дает экономическую эффективность. Также будет использоваться больше российских компонентов и формироваться больше добавленной стоимости.

Мы поступательно решаем и вторую, наверное, основную проблему –– послепродажное обслуживание, к масштабированию которого мы не были готовы. Вы думаете, Airbus не ломается или Boeing? У Boeing сегодня вообще печальная ситуация, которой мы, кстати, не радуемся абсолютно. Это наши партнеры, коллеги, несмотря на то, что это одновременно наши конкуренты. Мы находимся в таком узком мировом авиационном клубе –– всего несколько стран имеют школу и производство полного цикла. Мы друг другу часто помогаем, выручаем. То, что коллеги столкнулись с такой проблемой, никого не радует и заставляет лишний раз задуматься о том, что авиация –– очень сложная отрасль.

— Какой объем поддержки готово оказать государство для продвижения SSJ?

— Сегодня каких-то чрезвычайных объемов, которые требуют срочных решений, нет. Бюджет по SSJ и МС-21 сверстан на ближайшие два года. В части финансирования НИОКР мы планируем в 2020-2022 годах направить до 56 млрд рублей на программы по SSJ и МС-21, включая работы по импортозамещению. Поддержка лизинга этих воздушных судов потребует из федерального бюджета до 29,5 млрд рублей в этот же период. На формирование системы послепродажного обслуживания планируется направить 22,1 млрд рублей, а на организацию условий для вывода на рынок МС-21 –– до 13,7 млрд рублей.

— Решена ли проблема с композитными материалами для МС-21, кто сейчас их выпускает? На что будет потрачен год дополнительного времени, на который сдвинулись сроки сертификации?

— Сдвигов по срокам в части сертификации и организации серийного производства, которое должно быть обеспечено к 2021 году, я не ожидаю. Российские композиционные материалы для крыла самолета МС-21 были оперативно разработаны. Их уже апробировали, переработали конструкторскую документацию и внесли необходимые изменения в технологические процессы и оснастку. Из отечественных материалов изготовлены полноразмерные панели. Заканчивается освоение технологий серийного производства композитных конструкций крыла. Примерно год потратим еще на завершение испытаний композитных конструкций и на разворачивание их серийного производства.

«Уверен в качестве российского ПО»

—Госдума в третьем чтении приняла закон о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры, телевизоры. Вы говорили, что новый закон не вызовет удорожания техники. Почему вы так считаете? К каким последствиям может привести этот закон?

— А справедливо ли, когда устанавливается только зарубежное ПО?

—Наверное, нет.

— Тоже думаю, что нет. В Китае коллеги это сделали давным-давно, почему мы должны каким-то образом ограничивать свои возможности? Десять лет назад мы были к этому просто технологически не готовы, а сегодня мы готовы. Потребитель никак от этого не пострадает, и уж точно это никак не скажется на цене. У меня есть уверенность в качестве и надежности российских программных продуктов. У нас есть действительно хорошие разработчики качественного ПО мирового уровня. Так почему тогда для российского рынка нельзя обозначить такой приоритет?

— Но в связи с этим у многих вызывает опасение возможный уход с рынка одного из крупнейших производителей –– Apple.

— Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен. У нас сегодня преобладают продажи именно смартфонов. При этом есть и другие производители — и они, кстати, доминируют. Не каждый станет покупать Apple. У меня, например, Samsung. А был и полуроссийский продукт YotaPhone, кстати, очень интересный по технологиям и дизайну, с двусторонним экраном. Мы вовремя запатентовали это ноу-хау, никто нас не переплюнул. Это, кстати, лишний раз подтверждает высокую интеллектуальность разработчиков, но всё уперлось в наш рынок. Он не позволил обеспечить эффективную экономическую модель производства этих аппаратов в России –– они производились в Китае. В итоге китайцы и купили YotaPhone полностью. Но мы по крайней мере получили хороший опыт. Думаю, что на каком-то этапе мы возобновим попытки –– тогда, когда будет позволять в том числе и элементная база.

«Мы не самая пьющая страна»

— Принятие законопроекта о легализации продаж алкоголя в интернете уже не первый год откладывается. Какие вы видите возможности для реализации этой инициативы? Может быть, стоит ужесточить его — например, разрешить продажи только вина и пива?

— Это вопрос в первую очередь Министерства финансов. Коллеги досогласовали условия закона и совсем недавно внесли его в правительство. На первом этапе предполагается начать именно с вина, потому что мы уже видим увеличение объемов нелегального оборота алкоголя в интернет-торговле. Закон обязательно нужен для упорядочивания этой ситуации. Начать нужно, как вы правильно говорите, с вина, с пива –– слабоалкогольных напитков, а потом уже обсуждать такую возможность для крепких.

— В следующем году есть ли шансы принять его?

— Будем рассчитывать на это.

— Ритейл недавно предложил продлить время продажи отечественного вина до 12 часов ночи. Есть и другое предложение: ОНФ высказался за сокращение времени продажи спиртного на федеральном уровне. Какую из инициатив вы считаете рациональной?

— Всегда нужно находить компромисс. За последние годы снизилось потребление алкоголя населением. Кстати, мы не самая пьющая страна в мире. В вопросе регулирования продаж нужно подходить раздельно: крепкий алкоголь, как несущий больший вред, регулировать жестче. А натуральные вина, пиво, сидр и другие подобные напитки –– не так жестко. Тогда будет происходить переток потребления в сторону вина и пива с отказом в какой-то степени от крепкого спиртного. Думаю, что для слабоалкогольной продукции — в первую очередь для вина — можно продлить время продаж, а для крепкой, наоборот, повременить пока. Но это вопрос дискуссионный.

«Рынок кратно увеличился»

— Еще одна громкая тема, спорная, –– это маркировка. Она активно внедряется в России, перечень товаров постоянно расширяется. Но бизнес тем не менее жалуется, говорит, что маркировка влияет на цену продукции. 14 ассоциаций уже написали письма в правительство и в Минпромторг с просьбой ее отменить. Как вы планируете разрешить это противоречие с бизнесом?

— Нет никакого противоречия. Появление маркировки изначально было результатом обращения бизнеса к нам. Первыми пришли представители сетей, которые торгуют меховыми изделиями, и часть добросовестных производителей. Мы посоветовались с ФНС, с коллегами из экономического блока и приняли в правительстве такое решение. Получили колоссальный положительный результат. Так называемые производители, которым это стало невыгодно, в первую очередь импортеры, стали возмущаться. Но позже поняли, что деваться некуда, иначе их просто арестуют. Мы вывели таким образом из тени, из «серой» зоны огромные объемы, рынок кратно увеличился.

Когда мы дальше начали анализировать, какие отрасли еще было бы целесообразно «обелить», на поверхности оказалась фармацевтика. Разные были дискуссии, но мы с Росздравнадзором запустили этот процесс. Потом уже и ФНС, и Росздравнадзор передали всё в Центр развития перспективных технологий (оператор системы маркировки. — «Известия»). Двинулись дальше. Мы сначала изучаем ситуацию на рынке, проводим эксперимент, ведь ни одно решение об обязательной маркировке не внедрялось без переходного периода, согласованного со всеми.

— Какую еще продукцию в следующем году ждет маркировка?

— Правительством приняты решения о введении маркировки с 1 июня 2020 года для молочной продукции, а с 1 июля — по альтернативной табачной продукции (сигары, трубочный, кальянный табак и др).

Кроме того, на очередном заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции принято решение о проведении эксперимента по маркировке бутилированной питьевой и минеральной воды.

— Поддерживаете ли вы сокращение производства пластиковой посуды и одноразовых пластиковых пакетов? Чем можно их заменить, ведь бумажный аналог дороже и не всегда удобен для потребителя?

— Я за баланс. Бумажные пакеты экологичнее с точки зрения последующей утилизации, а пластик, полимеры, полипропилены, поливинилхлориды –– это продукты с длительным сроком разложения. Конечно же, нам нужно обязательно внедрять формы переработки, использовать эти продукты вторично. Я именно за это.

— То есть пока полностью отказываться от пластиковых пакетов и посуды не планируется?

— Мы так убьем одну отрасль во имя другой. В этой ситуации нужно находить замену, другую продукцию производить. Поэтому просто взять и закрыть производство нельзя –– там же люди работают, налоги платят. Но если будет найдено альтернативное решение, можно его рассмотреть.

— Ранее вы говорили о значительных нарушениях при продаже топлива на АЗС — недоливы, фальсификат. Несмотря на действующие штрафы, есть ощущение, что меньше их не становится. Как вы это можете объяснить?

— Это не совсем так. Если сравнивать ситуацию 2015 года и сейчас, то мы видим кардинальные изменения. Доля нарушителей на рынке снизилась более чем в два раза — с 20% с лишним до 8,8%. Изменился и характер нарушений: всё меньше выявляется случаев продажи топлива с зашкаливающими показателями по сере, с превышением нормы в сотни раз. Сегодня это уже единичные инциденты.

В целом с 2015 года мы активно проводили и проводим инспекции на автозаправочных станциях. Таких проверок было порядка 8 тыс. –– охвачено более 25% всех автозаправок в стране. Считаем, что основную роль сыграли меры ужесточения наказания за нарушения по химическому составу, в частности, оборотные штрафы. Раньше нарушители копейками откупались и дальше работали. Но сегодня оборотный штраф –– уже не копейки. По недоливу нарушений даже больше, чем мы ожидали. По данным общественных организаций, это порядка 2/3 рынка. Здесь мы также за оборотные штрафы и внезапные проверки в режиме тайного покупателя. Думаю, что совокупностью всех мер и повышением культуры ведения бизнеса будем справляться с этой ситуацией.

— Есть ли уже оценки ущерба от декабрьского пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»? Насколько сдвинутся сроки ремонта?

— Могу сказать, что сроки ремонта мы сдвигать не планируем. А ущерб сможем оценить только в конце I квартала 2020 года –– нужно всё проинспектировать, не только помещения, но и компоненты, нужно понять, что идет под замену, а что можно отремонтировать.