Тигр набросился на ребенка в зоопарке Дублина и попал на видео

В зоопарке Дублина мужчина снял на видео тигра, попытавшегося напасть на его сына, пока тот позировал для фото. Соответствующий ролик ирландец опубликовал в твиттере.
На записи видно, как хищник медленно подкрадывается к мальчику, который стоит за стеклянной стеной вольера.
В какой-то момент тигр разбегается, врезается в ограждение прямо позади ребенка и начинает бить лапами по стеклу. Мальчик испуганно отпрянул от него.
«Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка», — подписал публикацию отец, смех которого слышен на видео.
Ролик стал популярен в Сети: его посмотрели уже 1,8 миллиона раз. Запись собрала почти 46 тысяч лайков и десять тысяч ретвитов.
Источник: РИА Новости