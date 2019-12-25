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Тигр набросился на ребенка в зоопарке Дублина и попал на видео

10:45 25.12.2019 Фото: Кадр видео Youtube
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Ролик в сети стал вирусным — его посмотрели около 2 миллионов пользователей.


В зоопарке Дублина мужчина снял на видео тигра, попытавшегося напасть на его сына, пока тот позировал для фото. Соответствующий ролик ирландец опубликовал в твиттере.
На записи видно, как хищник медленно подкрадывается к мальчику, который стоит за стеклянной стеной вольера.

«Он охотится. Шон, стой, стой», — говорят взрослые за кадром.
В какой-то момент тигр разбегается, врезается в ограждение прямо позади ребенка и начинает бить лапами по стеклу. Мальчик испуганно отпрянул от него.
«Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка», — подписал публикацию отец, смех которого слышен на видео.
Ролик стал популярен в Сети: его посмотрели уже 1,8 миллиона раз. Запись собрала почти 46 тысяч лайков и десять тысяч ретвитов.

Источник: РИА Новости

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