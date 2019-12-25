Огромную и роскошную ёлку в кабинете Путина сняли журналисты

В распоряжении Лайфа оказались фотографии ёлки, установленной в кабинете президента России Владимира Путина.



Фото © LIFE Фото © LIFE

Высота праздничного дерева составляет четыре метра. При этом в отличие от многих других ёлок президентская украшена только новогодними шарами, без электрической гирлянды. Как сообщает корреспондент Лайфа, запах от дерева идёт «обалденный».



Фото © LIFE Фото © LIFE

Также Лайф публикует фотографии ёлки, которую нарядили в президентском корпусе Кремля.



Фото © LIFE Фото © LIFE

Как видно на кадрах, под деревом уже лежат коробки. Есть ли в них подарки — неизвестно.