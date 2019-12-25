Коммунальные услуги – как долго можно не платить?

Из-за постоянного роста цен на коммунальные услуги гражданам не всегда удается вовремя их оплатить. А накануне наступления нового года многие СМИ опубликовали проплаченные ресурсоснабжающими организациями страшилки, в которых гражданам грозят различными карами за неуплату услуг ЖКХ. Поэтому многих интересует, как долго можно не платить за коммунальные услуги, чтобы это не повлекло за собой последствий, рассказали «Курьер.Среда.Бердск» юристы центра правовой помощи Кирипиков и Партнеры.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги

В соответствии с жилищным законодательством граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Иной срок может быть установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива.

Пени за несвоевременную или неполную оплату

На практике нередко случается так, что наниматели или собственники жилых помещений по тем или иным причинам не могут вовремя оплатить коммунальные услуги и у них образуется задолженность. За несвоевременную и неполную оплату услуг предусмотрена неустойка (пени). Пени начисляются с тридцать первого дня неполной оплаты из расчета 1/300 от суммы ключевой ставки Центробанка и до того момента, пока задолженность не будет погашена.

Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, ставка повышается до 1/130. В этом случае пени будут начисляться по день фактической оплаты по день фактической оплаты услуг. Увеличение установленного законодательством размера пеней не допускается. С 16 декабря 2019 года размер ключевой ставки Центрального банка составляет 6,25 % годовых. Ранее ключевая ставка составляла 6,5 % годовых.

Приостановление подачи коммунальных ресурсов

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, в случае неполной оплаты коммунальной услуги потребителю-должнику могут приостановить подачу коммунальных ресурсов за несвоевременную или неполную оплату.

Право приостановить подачу коммунальных ресурсов возникает при наличии задолженности по оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2-х месячных размеров платы за услугу. Приостановление производится после письменного предупреждения. Однако данная мера может быть применена в отношении не всех услуг, поскольку законодательство не позволяет отключать отопление и холодное водоснабжение.

Судебный приказ о взыскании задолженности

Управляющая компания, ТСЖ или кооператив вправе обратиться к мировому судье с заявлением о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг. Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений. Копия судебного приказа направляется должнику, который в течение 10-ти дней со дня получения копии приказа имеет право представить возражения относительно его исполнения.

Мировой судья отменяет судебный приказ, если от должника в десятидневный срок с момента получения копии судебного приказа поступили возражения. Должник также вправе представить возражения по истечении установленного законом срока. В этом случае необходимо обосновать невозможность подачи возражений в установленный срок и приложить документы, подтверждающие уважительность пропуска данного срока.

Взыскание задолженности за коммунальные услуги

Если в отмене судебного приказа отказано, он может быть обжалован в кассационном суде общей юрисдикции. Жалоба на судебный приказ подается непосредственно в кассационный суд общей юрисдикции в течение 6-ти месяцев со дня его вступления в законную силу. В случае отмены судебного приказа требования о взыскании задолженности рассматриваются в порядке искового, в том числе упрощенного, производства.

В рамках исполнительного производства при отсутствии у должника денежных средств взыскание может быть обращено на имущество, заработную плату или иные доходы. Судебный пристав-исполнитель может также вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из страны. В любом случае, прежде чем предпринять меры принудительного взыскания, должника обязаны оповестить о необходимости погашения долга.

Списание задолженности по коммунальным платежам

Законодательство устанавливает законные основания освобождения от уплаты задолженности по коммунальным платежам. Так, задолженность списывается в связи со смертью гражданина и ликвидации организации. Долги могут списать по завершению процедуры банкротства. Основанием для отказа во взыскании долгов является истечение срока исковой давности, который по коммунальным платежам составляет три года.

Задолженность по коммунальным платежам может возникнуть в силу разных обстоятельств. Даже если гражданин перестал оплачивать коммунальные платежи и суд вынес решение о взыскании задолженности, то несколько месяцев может уйти на его обжалование. А после вступления в силу у должника будет некоторое время для того, чтобы решить свои проблемы. Но долго не платить за коммунальные услуги не удастся.