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Чиновники: В отличии от Новосибирска нет транспортного коллапса в Бердске

16:30 25.12.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Автобусы без особых проблем развозят пассажиров по маршрутам. Маршруточники жалуются на непроездные участки соседних районов.

Чиновники: В отличии от Новосибирска нет транспортного коллапса в Бердске
Метель заметает дороги в Бердске

В затянувшийся снегопад 25 декабря на пределе сил работают коммунальные службы Бердска. В отличие от Новосибирска, на улицах которого случился транспортный коллапс, заторов на магистралях Бердска нет.

Метель мешает видимости в Бердске
Автор видео Галина Панчева

В снегопад есть проблемы и жалобы, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. Маршрутки №17 не могут проехать в поселок Мичуринский. Но по тому участку, который обслуживает Искитимский район. Жалуется маршрут №19, который проходит по Новому поселку, а затем по территории Искитимского и Барышевского районов, где сложно проехать.

— Я не могу привлечь бердские муниципальные службы для очистки этих территорий, обрываю телефоны соседних муниципальных образований, — пояснила Нятина.

По словам Нятиной, в городе сложные дорожные условия, хотя основные магистральные улицы расчищены: Ленина, Островского, Суворова и прочие. Но есть проблема: жители частного сектора выталкивают снег от своих участков на проезжую часть, создавая тем самым аварийные ситуации.

Но между тем, в Бердске нет заторов. Хотя аварии происходят. Надежда Валерьевна советует автомобилистам ездить аккуратно, соблюдая правила дорожного движения и ни в коем случае не лихачить.

— Спасибо коммунальным службам за их доблестный труд — им приходится столько снега вывозить, водителям общественного транспорта, которые возят пассажиров в сложных дорожных условиях, — отметила Надежда Валерьевна.

Пока все хорошо, автобусы развозят пассажиров по маршрутам, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского автотранспортного предприятия Елена Бороздина.

— Куда деваться? Погода такая. Снег идет без остановки. Мы же должны понимать, что коммунальные службы — не волшебники. И мы это понимаем и принимаем. Провели с водителями дополнительные инструктажи, чтобы те были аккуратнее в таких условиях, — акцентировала Елена Викторовна.

В БАТП есть тягач. Если вдруг автобус застрянет, водитель позвонит в диспетчерскую службу и механику. Механик отправляет тягач на место, тот вытягивает автобус, и транспортное средство дальше отправляется по маршруту.

— Мы взаимодействуем с Центром муниципальных услуг, все проблемы решаем в оперативном порядке, подчеркнула Бороздина.

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