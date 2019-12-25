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Как организовать медицинское обслуживание сотрудников: основные способы

15:45 25.12.2019
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Компания, которая хочет занимать лидирующие позиции на рынке, должна заботиться о своих сотрудниках.

Как организовать медицинское обслуживание сотрудников: основные способы

Ведь от этого напрямую зависит их работоспособность, желание работать на ее благо, перевыполнять план. О том, как организовать медицинское обслуживание сотрудников, мы подробно расскажем в нашей статье.

Договор с клиникой

Выгоднее всего заключить договор с медицинским учреждением напрямую. Такую услугу сегодня предоставляют как в стоматологической клинике, так и в клиниках широкого профиля.

Большинство клиник даже разработали пакеты услуг, которые условно делятся на экономный, стандартный и премиальный. В стандартный обычно входят:

  • срочная неотложная помощь;

  • консультация специалистов;

  • профилактический осмотр;

  • вакцинация;

  • дневной стационар.

А вот премиальном пакете предусмотрено хирургическая операция, лечение сложных заболеваний, сопровождение лечения за границей.

Рекомендуем заключить договор медицинского обслуживания в Добробут. Клиника предоставляет качественное медицинское обслуживание по выгодным ценам, а также предоставляет хорошие скидки постоянным клиентам.

Добровольное медицинское страхование

Крупные компании предпочитают оформлять полис медицинского страхования для всех сотрудников. Стоит отметить, что раньше государство таким компаниям предоставляло льготы, но они были отменены. Тем не менее это оптимальное решение, если штат сотрудников довольно большой.

Наличие такого полиса позволяет сотрудникам получать квалифицированную медицинскую помощь в любом медицинском учреждении, при этом без очереди.

В полис входит широкий спектр медицинских услуг. Как правило, чем выше должность, тем полнее и привлекательнее пакет, выше его лимиты. Поэтому ДМС служит хорошим стимулом для сотрудников работать еще лучше.

Медицинский ассистанс

Хорошая альтернатива страховому полису — медицинский ассистанс. Это своего рода посредник между медицинским учреждением и компанией-клиентом. Минуя страховую компанию, можно выбрать только те услуги, которые являются наиболее необходимыми. Самостоятельное наполнение медицинских программ позволяет существенно экономить. Поскольку компании нужно платить только за фактически использованные услуги и небольшой процент медицинскому ассистанту.

Офисный врач

Еще один отличный вариант организации корпоративного медицинского обслуживания — врач, который приходит в офис в определенные дни. Он проводит плановую вакцинацию и осмотр, выслушивает жалобы, назначает лечение или отправляет на обследование. Преимущество данного способа в том, что можно организовать медицинское обслуживание прямо в офисе, сотрудникам не обязательно отлучаться от рабочего процесса.

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