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Трассу Кемерово-Новосибирск перекрыли из-за аварий с девятью автомобилями

17:45 25.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Причиной аварии стали сложные погодные условия, в районе ДТП образовался затор в несколько километров.

Трассу Кемерово Новосибирск перекрыли из за аварий с девятью автомобилями
Потеря управления- частая причина схода автомобиля с трассы в кювет или на встречную полосу

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Около 10:00 местного времени (6:00 мск) на 186 км автодороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском районе столкнулись фура Scania и Mercedes, в результате погиб водитель легкового автомобиля. Спустя примерно час на том же участке дороги столкнулись еще семь машин — три грузовика и четыре легковушки. Причиной ДТП стали сложные погодные условия, из-за которых водители не справились с управлением. В результате второй аварии пострадал водитель Mazda Bongo.

Сейчас движение на участке трассы полностью перекрыто. Другим водителям советуют объезжать проблемный участок по трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга.

22 декабря в Нижегородской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. При происшествии погиб ребенок, еще восемь человек пострадали. Авария случилась из-за столкновения Lexus с «Газелью», после которого иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Hyundai. Также с «Газелью» столкнулся микроавтобус Ford Transit.

Источник: РБК

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