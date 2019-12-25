Путин не уверен: что большинство россиян ощущают перемены к лучшему

«Звучат предложения скорректировать целевые показатели национальных проектов. Хотел бы еще раз повторить — мы не будем этого делать. Стоит только вот первый шаг сделать — и все это вниз поедет», — сказал российский лидер.

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.

«И, конечно, самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, — это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение», — сказал Путин в среду на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, «об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять, в том числе Федеральной службой охраны».

В числе других сфер, где пока не удалось достичь запланированного, Путин назвал показатель снижения смертности в России. «Снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Речь идет о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, сделать это пока не удалось», — подчеркнул Путин.

Он сообщил, что за первые 10 месяцев текущего года смертность от болезней системы кровообращения составила 579,9 случаев на 100 тыс. человек, а ожидали 575. То же самое, сказал Путин, по смертности от новообразований: по факту 203,2 случая на 100 тыс. человек, а ожидалось 199,5.

Еще одним направлением, где необходимо нарастить усилия, президент России назвал поддержку российского экспорта. «План по экспорту промышленной продукции в этом году не выполнен почти на $8 млрд. Конечно, здесь сыграли свою роль и ценовые факторы, конъюнктура рынка, другие объективные показатели, (. . .) но все же это означает, что меры по стимулированию экспорта должны быть более эффективными, основательными и просчитанными», — заявил глава государства.

Кроме того, Путин выступил против того, чтобы подвергать ревизии цели национального развития. Никакой корректировки в показателях национальных проектов не будет, подчеркнул он.

«Звучат предложения скорректировать целевые показатели проектов. Хотел бы еще раз повторить — мы не будем этого делать. Потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения этих целей, которые для себя поставили. Стоит только вот первый шаг сделать — и все это вниз поедет», — сказал российский лидер.

«Любые попытки подогнать показатели (по национальным проектам — ИФ), чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужно, вредно и недопустимо», — отметил Путин. Он подчеркнул, что важнейший итог национальных проектов — это качественные изменения работы органов власти, новые, современные подходы на всех уровнях управления.

Источник: Интерфакс