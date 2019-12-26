Забыла ребёнка на морозе воспитатель детсада в деревне Новосибирской области

Девочка больше часа провела на улице и очень сильно замёрзла.
Жительница деревни Васильевка Чановского района Новосибирской области спасла трёхлетнюю девочку, которую воспитатель забыла на улице. Об этом «Вести Новосибирск» рассказал правозащитник Армен Аракелов.
Инцидент произошёл 13 декабря, но известно о нём стало только сейчас. Местная жительница выглянула во двор и заметила маленького ребёнка, который в одиночестве гулял возле здания детского сада. Спустя час сибирячка вновь посмотрела на улицу и увидела, что девочка до сих пор на улице одна.
Женщина подошла к девочке – та плакала и искала маму, у неё замёрзли руки. Селянка завела малышку в детский сад и стала выговаривать воспитателю. На это специалист дошкольного учреждения заявила, что просто забыла ребёнка на прогулке.
«На улице было примерно пять градусов ниже нуля, но дело даже не в этом», – считает общественник. – Не важно, какая была погода. Воспитатель обязан следить за детьми. Тем более, ребёнок около часа бегал один, а рядом лес. Случиться могло всё, что угодно. Ситуации, когда дети погибают из-за халатности взрослых, происходят в мире постоянно».
Местные жители рассказали, что воспитательница в прошлом судима. Кроме того, на женщину и руководство учреждения постоянно поступают жалобы.
«Этот садик при школе. На учреждение поступило уже около 30 жалоб. Жалуются на то, что воспитатель не стесняется курить при детях, у них потом одежда пахнет табаком. Не смотря на это, воспитателя до сих пор не уволили. Подозреваю, что у них с директором просто какие-то взаимоотношения», – говорит Аракелов.
По словам правозащитника, родители учеников рассказали также и о том, что директор образовательного учреждения позволяет себе ругаться матом при детях. С жалобами обращались и учителя: якобы руководитель присваивает их премии себе, а также злоупотребляет положением.
Источник: nsktv.ru
Уволить
Сиди дома. ..Паси гусей())))детей ей нельзя доверять
В лучшем случае уволить и больше не допускать к работе с детьми.
уволить.это халатность!!.судимые не принимаются на работу в дошкольные учреждения.такой педагог не даст ребенку ничего..посчитать не пробовала ? слава богу.что ребенок жив .
Уволить !!!
сначала уволить директора за нарушение закона- судимая с детьми; потом -уаолить воспитателя тоже за нарушение закона и вся любовь
Уволить воспитателя и такую заведующую
Уволить со статьёй халатность
Воспитательницу и директора уволить по статье халатность.
Уволитьг
Судить за такое надо, это хорошо что благополучно все закончилось. Таким не место в саду и школе
Уволить.
Уволить, не место таким работать с детками.
Вобще кашиар , судимых стали брать ....
Уволить, как минимум
Воспитатель и судимость пусть ищет другую работу
Отстранение с запретом на аналогичную
Уволить по статье, а родителям подать в суд на защиту прав ребёнка и моральный ущерб. Так же подать на учреждение
. До этого довела ненормальная оптимизация в д/с и школах
. Воспитатель теперь работает и за няню. Надо столы накрыть, детей одеть-раздеть, одежду проверить ( посушить) и вообще не забывайте "Судьба Империи зависит от воспитания детей" Мы сейчас на этом экономим
Скорее всего девочка была 30- по списку
Да, количество определяет качество
А еще выросло поколение родителей-потребителей
Им все должны, советов не спрашивают
Скоро не учить, не лечить будет не кому, с таким отношением к бюджетника.
Наказать строго, ведь группы маленькие. в городе в группе 40 детей бывает И директора садить надо
Увольнять обеих!!!
Уволить по статье чтобы на такую работу больше не могла устроиться.... и штраф выписать
Однозначно в суд за халатное отношение к обязанностям, оставление в опасности несовершеннолетнего и ещё можно присовокупить админнарушение, курение в детдошкучреждении и нецензурная брань
Судить за халатность и запретить работать в детских учреждениях навсегда!
Уволить и посадить обратно в тюрьму, хотя бы на 15 суток! Не выполняет свои обязанности и подвергает жизни детей опасности-значит не нравится ей на свободе жить по закону!
Поработайте на месте этого воспитателя,а потом напишите все прелести этой профессии.
Уволить по статье