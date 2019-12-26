Забыла ребёнка на морозе воспитатель детсада в деревне Новосибирской области

Воспитатель детсада забыла ребёнка на морозе в деревне Новосибирской области

Девочка больше часа провела на улице и очень сильно замёрзла.

Жительница деревни Васильевка Чановского района Новосибирской области спасла трёхлетнюю девочку, которую воспитатель забыла на улице. Об этом «Вести Новосибирск» рассказал правозащитник Армен Аракелов.

Инцидент произошёл 13 декабря, но известно о нём стало только сейчас. Местная жительница выглянула во двор и заметила маленького ребёнка, который в одиночестве гулял возле здания детского сада. Спустя час сибирячка вновь посмотрела на улицу и увидела, что девочка до сих пор на улице одна.

Женщина подошла к девочке – та плакала и искала маму, у неё замёрзли руки. Селянка завела малышку в детский сад и стала выговаривать воспитателю. На это специалист дошкольного учреждения заявила, что просто забыла ребёнка на прогулке.

«На улице было примерно пять градусов ниже нуля, но дело даже не в этом», – считает общественник. – Не важно, какая была погода. Воспитатель обязан следить за детьми. Тем более, ребёнок около часа бегал один, а рядом лес. Случиться могло всё, что угодно. Ситуации, когда дети погибают из-за халатности взрослых, происходят в мире постоянно».

Местные жители рассказали, что воспитательница в прошлом судима. Кроме того, на женщину и руководство учреждения постоянно поступают жалобы.

«Этот садик при школе. На учреждение поступило уже около 30 жалоб. Жалуются на то, что воспитатель не стесняется курить при детях, у них потом одежда пахнет табаком. Не смотря на это, воспитателя до сих пор не уволили. Подозреваю, что у них с директором просто какие-то взаимоотношения», – говорит Аракелов.

По словам правозащитника, родители учеников рассказали также и о том, что директор образовательного учреждения позволяет себе ругаться матом при детях. С жалобами обращались и учителя: якобы руководитель присваивает их премии себе, а также злоупотребляет положением.

Источник: nsktv.ru