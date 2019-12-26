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Забыла ребёнка на морозе воспитатель детсада в деревне Новосибирской области

13:58 26.12.2019 Фото: pixabay.com
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Маленькая девочка осталась одна на улице в мороз, плакала и звала маму.

Забыла ребёнка на морозе воспитатель детсада в деревне Новосибирской области
Воспитатель детсада забыла ребёнка на морозе в деревне Новосибирской области

Девочка больше часа провела на улице и очень сильно замёрзла.
Жительница деревни Васильевка Чановского района Новосибирской области спасла трёхлетнюю девочку, которую воспитатель забыла на улице. Об этом «Вести Новосибирск» рассказал правозащитник Армен Аракелов.

Инцидент произошёл 13 декабря, но известно о нём стало только сейчас. Местная жительница выглянула во двор и заметила маленького ребёнка, который в одиночестве гулял возле здания детского сада. Спустя час сибирячка вновь посмотрела на улицу и увидела, что девочка до сих пор на улице одна.

Женщина подошла к девочке – та плакала и искала маму, у неё замёрзли руки. Селянка завела малышку в детский сад и стала выговаривать воспитателю. На это специалист дошкольного учреждения заявила, что просто забыла ребёнка на прогулке.

«На улице было примерно пять градусов ниже нуля, но дело даже не в этом», – считает общественник. – Не важно, какая была погода. Воспитатель обязан следить за детьми. Тем более, ребёнок около часа бегал один, а рядом лес. Случиться могло всё, что угодно. Ситуации, когда дети погибают из-за халатности взрослых, происходят в мире постоянно».

Местные жители рассказали, что воспитательница в прошлом судима. Кроме того, на женщину и руководство учреждения постоянно поступают жалобы.

«Этот садик при школе. На учреждение поступило уже около 30 жалоб. Жалуются на то, что воспитатель не стесняется курить при детях, у них потом одежда пахнет табаком. Не смотря на это, воспитателя до сих пор не уволили. Подозреваю, что у них с директором просто какие-то взаимоотношения», – говорит Аракелов.

По словам правозащитника, родители учеников рассказали также и о том, что директор образовательного учреждения позволяет себе ругаться матом при детях. С жалобами обращались и учителя: якобы руководитель присваивает их премии себе, а также злоупотребляет положением.

Источник: nsktv.ru

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От редакции

Как наказать воспитателя?

Аноним, 24 декабря 2019 16:34
"Не смотря на это, воспитателя до сих пор не уволили. Подозреваю, что у них с директором просто какие-то взаимоотношения". Да нет, просто больше дураков нет, работать за ту зарплату.
Аноним, 25 декабря 2019 08:52
Особенно а деревне, где объявления о приеме на работу на каждом столбу!
Гость, 24 декабря 2019 18:50
Что меня больше всего поражает во всех этих историях, знают кому отдают самое дорогое, не первая ведь жалоба и все равно ведут детей в сад. Люди, запомните уже наконец, ваши дети нафиг никому не нужны. Нигде. Ни в детском саду, ни в школе, ни в больницах. Нормальный человек не пойдёт работать за мизерную зарплату, брать на себя такую ответственность.
Ольга, 24 декабря 2019 20:30
В деревне есть выбор?
Елена, 25 декабря 2019 12:14
Со справкой о судимости на работу в детский сад не возьмут. И без такой справки не оформят.
Гостья, 25 декабря 2019 12:36
А,иожет,сад 1 или 2 на всю деревню? Куда ж деваться?
Гость 2, 25 декабря 2019 13:52
Сами поняли, что написАли?
Аноним, 25 декабря 2019 13:52
Елена, возьмут - не возьмут, это дело директора или приемной комиссии. Но, если возьмут- они закон не нарушат, если статья судимости позволяет работать в образовательных учреждениях.
Аноним, 25 декабря 2019 07:34
НВР:
Уволить
Аноним, 25 декабря 2019 08:34
НВР:
Сиди дома. ..Паси гусей())))детей ей нельзя доверять
Аноним, 25 декабря 2019 10:02
НВР:
В лучшем случае уволить и больше не допускать к работе с детьми.
Аноним, 25 декабря 2019 10:17
НВР:
уволить.это халатность!!.судимые не принимаются на работу в дошкольные учреждения.такой педагог не даст ребенку ничего..посчитать не пробовала ? слава богу.что ребенок жив .
Ольга, 25 декабря 2019 11:27
Закон допускает работать с детьми судимым людям. Смотря по какой статье судима.
Аноним, 25 декабря 2019 10:57
НВР:
Уволить !!!
Аноним, 25 декабря 2019 11:13
НВР:
сначала уволить директора за нарушение закона- судимая с детьми; потом -уаолить воспитателя тоже за нарушение закона и вся любовь
Аноним, 25 декабря 2019 13:04
Выгнать по статье вместе с директором
Аноним, 25 декабря 2019 13:10
НВР:
Уволить воспитателя и такую заведующую
Аноним, 25 декабря 2019 13:12
НВР:
Уволить со статьёй халатность
Аноним, 25 декабря 2019 13:16
НВР:
Воспитательницу и директора уволить по статье халатность.
Аноним, 25 декабря 2019 13:21
НВР:
Уволитьг
Аноним, 25 декабря 2019 14:06
НВР:
Судить за такое надо, это хорошо что благополучно все закончилось. Таким не место в саду и школе
Аноним, 25 декабря 2019 14:08
НВР:
Уволить.
Аноним, 25 декабря 2019 14:19
НВР:
Уволить, не место таким работать с детками.
Наталья, 25 декабря 2019 14:37
Это вопиющая халатность. Уволить и воспитателя и матершинницу заведующую
Катя, 25 декабря 2019 14:44
Как вобще судимую допустили ?
Аноним, 25 декабря 2019 15:04
Она бывшая судимая. Судимость - это не на всю жизнь. Судимость полностью снимается по истечению определенных сроков и условий.
Аноним, 25 декабря 2019 14:47
НВР:
Вобще кашиар , судимых стали брать ....
Аноним, 25 декабря 2019 15:33
НВР:
Уволить, как минимум
Аноним, 25 декабря 2019 15:36
38 лет работаю в детском саду. Считаю, что забыть ребёнка на прогулке это не халатность, это преступление. Не понятно, на счёт судимости. В детский сад без справки об отсутствии судимости вообще не принимают, даже дворником.
Татьяна, 25 декабря 2019 15:40
Вы что несёте нормальные люди не пойдут работать за мизерную зарплату а детей кто-то должен учить ,лечить и воспитывать выходит у нас все учителя и воспитатели врачи не нормальные что-ли ? Вы хоть думайте что пишите.
Сергей, 25 декабря 2019 16:15
А ненормальные пусть безнаказанностью развращаются? Что сама несёшь?!!
Аноним, 25 декабря 2019 16:06
НВР:
Воспитатель и судимость пусть ищет другую работу
Аноним, 25 декабря 2019 16:12
НВР:
Отстранение с запретом на аналогичную
Аноним, 25 декабря 2019 16:16
А почему судимые воспитатели работают в саду???? Просто недопустимо, с ужасом думаю как наши дети в саду и с кем???
Аноним, 25 декабря 2019 17:57
Какой ужас? Вы знаете, за что она судима? У неё, может быть, год условно за незначительную провинность и то, пятилетней давности, а у вас уже ужас. Какую опасность она несет вам и вашим детям?
Аноним, 25 декабря 2019 16:55
В СПб.в садике тоже самое, воспитателя который несколько раз забывал детей так и не уволили.
Аноним, 25 декабря 2019 17:10
НВР:
Уволить по статье, а родителям подать в суд на защиту прав ребёнка и моральный ущерб. Так же подать на учреждение
Татьяна, 25 декабря 2019 17:30
пишет воспитатель, который любит свою работу и детей
. До этого довела ненормальная оптимизация в д/с и школах
. Воспитатель теперь работает и за няню. Надо столы накрыть, детей одеть-раздеть, одежду проверить ( посушить) и вообще не забывайте "Судьба Империи зависит от воспитания детей" Мы сейчас на этом экономим
Скорее всего девочка была 30- по списку
Да, количество определяет качество
А еще выросло поколение родителей-потребителей
Им все должны, советов не спрашивают
Скоро не учить, не лечить будет не кому, с таким отношением к бюджетника.
Ирина П, 25 декабря 2019 17:59
38 лет работаю в детском саду. Считаю, что оставить ребёнка на улице это не халатность, это преступление. На счёт судимости не ясно. В садик не берут без справки об отсутствии судимости, даже дворником.
Аноним, 25 декабря 2019 18:12
Считаю, нужно написать письмо в прокуратуру. После проверки все станет ясно. С детьми на работу не походишь, Да и без денег дома с ребенком не посидишь. Тем более область, один два дет.сада, и они должны быть вторым домом для детеЙ.
Наталья, 25 декабря 2019 18:32
Воспитательница обязательно должна считать детей перед тем как выйти на улицу. И на улице должна считать детей. И когда в группу заводишь детей считают количество детей.
Алина, 25 декабря 2019 19:15
Вот вот, понимаю забыть ребёнка на улице и тут же вернуться... Всякое бывает... Но забыть и час не вспоминать об этом!!!!!
Аноним, 25 декабря 2019 18:47
НВР:
Наказать строго, ведь группы маленькие. в городе в группе 40 детей бывает И директора садить надо
Увольнять обеих!!!
Аноним, 25 декабря 2019 18:53
НВР:
Уволить по статье чтобы на такую работу больше не могла устроиться.... и штраф выписать
Аноним, 25 декабря 2019 18:54
НВР:
Однозначно в суд за халатное отношение к обязанностям, оставление в опасности несовершеннолетнего и ещё можно присовокупить админнарушение, курение в детдошкучреждении и нецензурная брань
Аноним, 25 декабря 2019 19:26
НВР:
Судить за халатность и запретить работать в детских учреждениях навсегда!
Аноним, 25 декабря 2019 19:33
НВР:
Уволить и посадить обратно в тюрьму, хотя бы на 15 суток! Не выполняет свои обязанности и подвергает жизни детей опасности-значит не нравится ей на свободе жить по закону!
Аноним, 25 декабря 2019 20:13
Одназначно уволить.
Аноним, 25 декабря 2019 20:18
НВР:
Поработайте на месте этого воспитателя,а потом напишите все прелести этой профессии.
Аноним, 25 декабря 2019 20:22
НВР:
Уволить по статье

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