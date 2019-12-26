Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, каникулы в школах Бердска начнутся в понедельник, 30 декабря.Если взрослое население города вернутся на рабочие места 9 января, дети сядут за парты 13 января.
Афиша новогодних мероприятий в Бердске разнообразна.В центре и на Микрорайоне будут проходить игровые программы. 29 декабря состоится открытие снежного городка в парке и у ДК»Родина». 7 января пройдет городской праздник «Рождество Христово».
В дни новогодних каникул проезд в муниципальных автобусах города Бердска для школьников будет бесплатным.
14 дней продлятся новогодние каникулы в школах Бердска
14:15 26.12.2019,
Школьники будут отдыхать с 30 по 13 января.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, каникулы в школах Бердска начнутся в понедельник, 30 декабря.Если взрослое население города вернутся на рабочие места 9 января, дети сядут за парты 13 января.
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