14 дней продлятся новогодние каникулы в школах Бердска

Каникулы в Бердске продлятся 14 дней

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, каникулы в школах Бердска начнутся в понедельник, 30 декабря.Если взрослое население города вернутся на рабочие места 9 января, дети сядут за парты 13 января.

Афиша новогодних мероприятий в Бердске разнообразна.В центре и на Микрорайоне будут проходить игровые программы. 29 декабря состоится открытие снежного городка в парке и у ДК»Родина». 7 января пройдет городской праздник «Рождество Христово».

В дни новогодних каникул проезд в муниципальных автобусах города Бердска для школьников будет бесплатным.