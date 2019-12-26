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Кому нельзя минеральную воду? И сколько воды в сутки пить человеку?

10:47 26.12.2019 Фото: pixabay.com
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Если не пить полдня, а затем выпить залпом полтора литра, клетки примут столько, сколько принимают всегда, а излишки воды тут же будут из организма выведены.

Кому нельзя минеральную воду? И сколько воды в сутки пить человеку?
Диетолог Соломатина объяснила, кому нельзя минеральную воду

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева выступила с заявлением о чрезмерном употреблении жидкости, ведущем к тому, что из организма вымываются полезные элементы, есть риск распада белка.

Если простая вода может так навредить человеку, чем может быть опасна минеральная? С таким вопросом «Вечерняя Москва» обратилась к диетологу Елене Соломатиной.

— Минеральную воду можно условно разделить на столовую и лечебную. Лечебной называют сильноминерализованную. Столовую можно пить без ограничений. Но существуют рекомендации по объему воды вообще. Свою суточную норму можно рассчитать, умножив собственный вес, количество килограммов, на 30 миллилитров. Учитывать надо и ту воду, которая содержится в пище и напитках, — объяснила спикер.

Врач заметила, что «норма» — понятие варьирующееся, так как надо учитывать многие факторы, например, климат (влажность и температуру воздуха), интенсивность физического труда и прочее. Диетолог пояснила, что информация о количестве и виде солей в лечебной минеральной воде указывается на бутылке. Она продается не в супермаркетах, а в аптеках, ее также получают по рекомендации врача в специальных санаториях.

— Существуют щелочные и кислотные минеральные воды. В зависимости от организма, прежде всего в связи с имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта назначаются те или иные. При язве или гастрите кислотные воды нанесут вред больному, — заявила диетолог.

Елена Соломатина сказала, что лечебную минеральную воду пить без предварительного медицинского обследования не следует. Максимум — можно попробовать. Но здоровому человеку такая вода не показана, употребляя ее бесконтрольно можно не «подлечиться», а, наоборот, приобрести заболевания.

Эксперт предупредила, что при имеющихся проблемах с желудочно-кишечным трактом может повредить и столовая вода, но уже не солями, а газом.

— Он раздражает слизистую, и если имеются воспаления, ситуация усугубится. Поэтому при проблемах с пищеводом или желудком не стоит пить какую-либо воду, обогащенную углекислым газом, — уточнила эксперт.

Консультант обратила внимание на количество выпиваемой жидкости. Она сказала, что «регулярно пить воду» — не означает употреблять ее стаканами. Достаточно каждые полчаса делать пару глотков.

— При небольших порциях, принимаемых через короткие промежутки времени, вода сможет выполнить свою роль. Если не пить полдня, а затем выпить залпом полтора литра, клетки примут столько, сколько принимают всегда, а излишки воды тут же будут из организма выведены, — пояснила эксперт.

Источник: vm.ru

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