Село с жителями и животными продает за 20 млн рублей бизнесмен в Красноярске

Отвечая на звонки жителей соседних районов, представители бизнесмена заявили, что после покупки с людьми можно «делать все что угодно», в том числе выселить.

Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями, сообщает НТВ.

Там находятся 45 домов и животноводческий комплекс, за которые мужчина хочет выручить 20 миллионов рублей.

Как уточняет телеканал, отвечая на звонки жителей соседних районов, представители бизнесмена заявили, что после покупки с людьми можно «делать все что угодно», в том числе выселить.



По данным НТВ, в конце 1980-х годов Минусинскому строительному комбинату выделили средства на возрождение села, позже руководитель компании получил земли в бессрочное пользование.

Источник: РИА Новости





