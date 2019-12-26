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Село с жителями и животными продает за 20 млн рублей бизнесмен в Красноярске

16:47 26.12.2019 Фото: скриншот видео НТВ
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Отвечая на звонки жителей соседних районов, представители бизнесмена заявили, что после покупки с людьми можно «делать все что угодно», в том числе выселить.

Село с жителями и животными продает за 20 млн рублей бизнесмен в Красноярске
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями, сообщает НТВ.
Там находятся 45 домов и животноводческий комплекс, за которые мужчина хочет выручить 20 миллионов рублей.
Как уточняет телеканал, отвечая на звонки жителей соседних районов, представители бизнесмена заявили, что после покупки с людьми можно «делать все что угодно», в том числе выселить.

По данным НТВ, в конце 1980-х годов Минусинскому строительному комбинату выделили средства на возрождение села, позже руководитель компании получил земли в бессрочное пользование.

Источник: РИА Новости


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От редакции

Купят?

Аноним, 26 декабря 2019 16:52
А что с холопами еще делают? Сами себя привели к такому положению.

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