Расцеловали поезд: губами в помаде написали «Крым » поезде Петербург — Севастополь

Самый первый пассажирский поезд, который проехал по Крымскому мосту, сегодня торжественно встречали в Севастополе. На вокзале собрались несколько тысяч человек.

Расцеловали поезд

Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополе встречало море людей. На перроне всем места не хватило, люди с российскими флагами стояли в переходах и на всех подходах к железной дороге. Кто-то встречал родных и друзей с материка, но большинство людей встречали сам пассажирский поезд. Нашлись даже готовые целовать состав.

Сергей Аксёнов, глава Крыма: «Важное открытие. Люди больше на поездах ездят, раньше прибывали больше на поездах именно».

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота исполнял хиты советской эпохи. Люди пели и танцевали.

Настоящий праздник был и в вагонах. 19 километров над заливом из 2,5 тысяч в дороге и всего минут 15 из 40 часов пути. Но в таком поезде именно этот момент в ночи стал одним из самых запоминающихся и ярких.

Источник: НТВ