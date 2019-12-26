26.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Расцеловали поезд: губами в помаде написали «Крым » поезде Петербург — Севастополь

17:00 26.12.2019 Фото: кадр из видео
4 2

Самый первый пассажирский поезд, который проехал по Крымскому мосту, сегодня торжественно встречали в Севастополе. На вокзале собрались несколько тысяч человек.

Расцеловали поезд: губами в помаде написали Крым поезде Петербург Севастополь
Расцеловали поезд

Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополе встречало море людей. На перроне всем места не хватило, люди с российскими флагами стояли в переходах и на всех подходах к железной дороге. Кто-то встречал родных и друзей с материка, но большинство людей встречали сам пассажирский поезд. Нашлись даже готовые целовать состав.

Сергей Аксёнов, глава Крыма: «Важное открытие. Люди больше на поездах ездят, раньше прибывали больше на поездах именно».

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота исполнял хиты советской эпохи. Люди пели и танцевали.

Настоящий праздник был и в вагонах. 19 километров над заливом из 2,5 тысяч в дороге и всего минут 15 из 40 часов пути. Но в таком поезде именно этот момент в ночи стал одним из самых запоминающихся и ярких.

Источник: НТВ

Мнение читателей
1
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отправитесь на поезде в Крым?

Аноним, 26 декабря 2019 17:16
Не важно чей Крым, мосты это всегда хорошо.
АнтиЯ, 26 декабря 2019 17:37
патриотизм головного мозга.
Аноним, 26 декабря 2019 17:55
Если там патриотизм, значит мозг есть. Уже хорошо.
Елена, 26 декабря 2019 18:46
"РасцеловалИ..." Кто? Одна бабушка, сбежавшая из Кащенко?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему нас опять обманули? Выплата пенсии будет только в январе!
18:16 26-12-2019
Почему нас опять обманули? Выплата пенсии будет только в январе!
Видео массового избиения новосибирца на детской площадке появилось в соцсетях
18:15 26-12-2019
Видео массового избиения новосибирца на детской площадке появилось в соцсетях
БердскВыбрали перевозчика для вывоза мусора в Бердске
18:00 26-12-2019
Выбрали перевозчика для вывоза мусора в Бердске
Подорвали внедорожник чиновника в Воронежской области
18:00 26-12-2019
Подорвали внедорожник чиновника в Воронежской области
Проиграл в драке с глухарем российский сноубордист
17:45 26-12-2019
Проиграл в драке с глухарем российский сноубордист
Веселые игры для встречи нового 2020 года
17:33 26-12-2019
Веселые игры для встречи нового 2020 года
БердскНаталья Жаворонок из Бердска: Я приезжаю в онкологию, а ее нет — умерла она
17:30 26-12-2019
Наталья Жаворонок из Бердска: Я приезжаю в онкологию, а ее нет — умерла она
Бердск"С этим я смириться не мог": Почему не отдает в аренду землю набережной бизнесмену Илющенко, рассказал мэр Бердска
17:28 26-12-2019
Можно пить на новый год: 5 самых безопасных алкогольных напитков
17:15 26-12-2019
Можно пить на новый год: 5 самых безопасных алкогольных напитков
В Бердске для детей открыт набор на изучение самого востребованного языка программирования - Python
17:15 26-12-2019
В Бердске для детей открыт набор на изучение самого востребованного языка программирования - Python