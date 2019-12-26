Можно пить на новый год: 5 самых безопасных алкогольных напитков

Мужчина в расцвете сил может позволить себе 40-60 мл крепкого алкоголя или не больше 2-х бокалов сухого вина в день. Женщинам разрешено выпивать не более 30 мл крепкого алкоголя или до 1 бокала вина в день.

Безопасными напитками считаются вина, изготовленные из винограда и некоторые виды бренди

Без алкогольных напитков не обходится ни одно новогоднее торжество. И в этом нет ничего удивительного, ведь веселое застолье так и располагает к употреблению спиртного. Но как бы ни было хорошо вечером, утром ждет неизбежная головная боль. Однако это не говорит о том, что от алкоголя стоит оказаться в праздничную новогоднюю ночь лишь бы на следующий день не беспокоила голова. Мы подготовили для вас статью, в которой расскажем какие алкогольные напитки, будут самыми безвредными и как их правильно употреблять.

Какой алкоголь лучше пить в Новый год 2020

Шампанское, было, есть и будет традиционным алкогольным напитком Нового года. Некоторые могут подумать, что это абсолютно легкий алкоголь, от которого точно плохо не будет, но это не так. Из-за того, что шампанское – это газированный напиток, углекислый газ стимулирует процесс употребления спиртного, а после того, как попадет в кишечник, то неизбежно гниение остатков пищи, что вызывает отравление токсинами. Поэтому безопасными считаются вина, изготовленные из винограда и некоторые виды бренди.

Пять самых «безопасных» алкогольных напитков для празднования Нового года 2020

Согласно анализам Всемирной организации здравоохранения, мужчина в расцвете сил может позволить себе 40-60 мл крепкого алкоголя или не больше 2-х бокалов сухого вина в день. Женщинам разрешено выпивать не более 30 мл крепкого алкоголя или до 1 бокала вина в день. При этом важно на протяжении двух дней в неделю и вовсе не употреблять спиртных напитков.

1 место — красное сухое вино

Красное сухое вино или как еще принято называть этот алкоголь «эликсир молодости» рекомендуется к употреблению. Исследователи выяснили, что в кожуре винограда, из которого готовится вино, содержится ресвератрол. Это вещество предотвращает серьезные возрастные заболевания. Таким образом, употребляя красное вино, мы защищаем себя от развития диабета, разжижаем кровь, а также препятствуем развитию раковых клеток.

Совет: желательно выбирать сухие вина, стоимость которых не ниже 300 рублей. В дешевых винах много консервантов и добавок, поэтому полезных свойств там крайне мало.

2 место — белое сухое вино

Белое сухое вино также полезно для нашего организма, так как оно укрепляет сердечнососудистую систему. Но из-за того, что в данном напитке ресвератрола гораздо меньше, чем в красном, то и полезности меньше.

Совет: яркий окрас в красно-бордовые оттенки ягод, из которых готовят вино, тем больше в подобных напитках важных антиоксидантов.

3 место — настойки и ликеры на травах

«Рижский бальзам», «Шартез или «Демановка» — все эти алкогольные напитки изготовлены из полезных целебных трав. На протяжении некоторого времени напиток настаивается, что позволяет ему обогатиться растительными экстрактами.

Совет: на голодный желудок употреблять бальзамы и настойки не рекомендуется. Алкоголь может нанести сильный удар по поджелудочной железе. Также не стоит забывать, что в подобных напитках много сахара, а это может привести к резкому скачку глюкозы в крови.

4 место — коньяк

В коньяке много полезного благодаря винограду, который лежит в основе приготовления данного напитка. Помимо этого дорогой качественный коньяк настаивается в дубовых бочках, что тоже хорошо. Это позволяет получить человеку во время употребления противовоспалительное воздействие.

Совет: большое количество биологически активных компонентов в данном алкоголе, а это может привести к непереносимости. Это обозначает, что у человека, который выпил немного, может болеть голова. В таком случае лучше исключить употребление данного вида алкоголя.

5 место — виски

По мнению врачей, 3-040 грамм виски поможет расслабиться и снять стресс. В элитном алкоголе полезных веществ меньше, но при этом человек может получить удовольствие, а организм только спасибо скажет.

Совет: немного виски при высоком давлении может облегчить ощущения. Но если переборщить, можно увеличить и без того высокое давление.

Кому нельзя пить вообще

Спиртное лучше избегать беременным, кормящим матерям, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Если вы принимаете лекарственные препараты, то лучше воздержаться от алкоголя.

Источник: TheRussianTimes