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Недвижимость / Общество

21 тысяча многодетных семей воспользовались господдержкой для погашения ипотеки

23:18 26.12.2019 Фото: pxhere.com
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Семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились или появятся на свет третий и последующие дети, могут получить финансовую поддержку от государства на сумму до 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.

21 тысяча многодетных семей воспользовались господдержкой для погашения ипотеки
Многодетные семьи могут получать поддержку от государства

Почти 21 тысяча многодетных семей воспользовались господдержкой для погашения ипотечных кредитов.

Семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились или появятся на свет третий и последующие дети, могут получить финансовую поддержку от государства на сумму до 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Заявки от заемщиков банки начали принимать 25 сентября. За три месяца было одобрено более 23 тысяч заявлений. По 90% заявок средства уже перечислены в банки.

Для получения господдержки заемщику необходимо обратиться с пакетом документов к своему кредитору. Рассмотренные заявки кредитор передает в ДОМ.РФ. После проверки документов на соответствие условиям программы ДОМ.РФ перечисляет ему средства на погашение остатка долга многодетной семьи по ипотечному кредиту или начисленных процентов.

Источник: РГ

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