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Против принятия закона о свободе вероисповедания протестуют в Черногории

10:45 27.12.2019 Фото: pixabay.com
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Суммарно во время протестных акций задержали 33 человека.

Против принятия закона о свободе вероисповедания протестуют в Черногории
Протесты в Черногории

Сотрудники черногорской полиции задержали в Подгорице 20 участников протеста против принятия закона о свободе вероисповедания. Об этом заявил в четверг председатель Общественного совета по контролю работы полиции Александар Зекович.

«По имеющимся данным, полиция действует профессионально и в соответствии со своими полномочиями. За блокирование автомобильного движения к отдельным участникам применена физическая сила, использован слезоточивый спрей. В полицию доставлены 20 граждан, проходят беседы с задержанными», — цитирует слова Зековича портал Antena M.

Ранее черногорские СМИ сообщали еще о 13 задержанных на протестной акции в городе Мойковац на востоке страны.

В ряде городов Черногории проходят массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Как заявил ТАСС лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, протестующие заблокировали большинство городов страны. Акции проходят в Беране, Биело-Поле, Плевле, Подгорице, Баре, Будве, Которе, Никшиче.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Источник: ТАСС

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