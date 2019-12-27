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Предварительную причину авиакатастрофы в Казахстане назвали

14:30 27.12.2019 Фото: Telegram-канал «360»
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Ранее стало известно, что после авиакатастрофы в Казахстане запретили все полеты пассажирских лайнеров типа Fokker-100.

Предварительную причину авиакатастрофы в Казахстане назвали
Названа предварительная причина авиакатастрофы в Казахстане

Причиной крушения самолета Fokker-100 недалеко от Алма-Аты в Казахстане, по предварительным данным, стал отказ двигателя. Об этом сообщает издание Baza.

Ранее стало известно, что после авиакатастрофы в Казахстане запретили все полеты пассажирских лайнеров типа Fokker-100. Запрет будет длиться до выяснения причин катастрофы. Отмечалось, что весь авиапарк компании Bek Air, чей самолет потерпел крушение, состоит именно из таких лайнеров.

Лайнер рухнул на жилые дома утром 27 декабря при взлете из аэропорта Алма-Аты. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последней информации, в результате крушения погибли девять человек, но данные постоянно обновляются. Россиян среди пассажиров не было.

Источник: lenta.ru

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