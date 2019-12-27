За 5 миллионов закупит две премиальные иномарки мэрия Новосибирска



Хозяйственное управление мэрии Новосибирска решило закупить два автомобиля за 5 миллионов рублей, документы опубликованы на сайте Госзакупок.

Как следует из конкурсной документации, автомобили должны быть выпущены не ранее 2019 года, оснащены автоматической коробкой передач, 18-дюймовыми дисками, датчиками света и дождя, а также проекцией показаний приборов на лобовое стекло.

Муниципалитет планирует закупить машины только черного цвета «для единообразия парка».

По данным новосибирских СМИ, под параметры подходит автомобиль Toyota Camry VIII (XV70).