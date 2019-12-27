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Здоровье / Общество

54-летнему мужчине поставили диагноз «беременность- 27 недель» в Боровичской ЦРБ

14:18 27.12.2019 Фото: pxhere.com
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Изучают эту историю и в областном минздраве, ну а сам мужчина чувствует себя хорошо, правда, немного стесняется того, что теперь все Боровичи знают о том, в каком интересном положении он оказался.

54 летнему мужчине поставили диагноз беременность 27 недель в Боровичской ЦРБ

Мужчина из Новгородской области оказался беременным, по версии врачей

В городе Боровичи Новгородской области руководство местной больницы выясняет обстоятельства при которых 54-летнему местному жителю, который обратился за медпомощью в связи с переломом руки, поставили диагноз «беременность», сообщает руководство медучреждения.

Вся эта история произошла в прошлом году, но стала известна только сейчас, когда близкие мужчины рассказали об этой ситуации.

54-летний мужчина сломал руку на работе, обратился в Центральную районную больницу Боровичей. Там ему вживили пластину, чтобы все срослось. Удалять ее нужно было через год. Тогда мужчине и его семье было не до изучения документов, все думали о здоровье строителя, волновались, заживет ли рука.

Через год мужчина отправился удалять пластину в Великий Новгород. Каково же было его удивление, когда врачи отказались проводить операцию, ссылаясь на заключение коллег из Боровичской ЦРБ. В документе было указано, что мужчина находится на 27-й неделе беременности. А беременность — это явное противопоказание для проведения таких операций.

Удивительно, но злополучные документы из местной больницы не прочитал не только сам мужчина — не обратил внимание на «беременность» пациента и его лечащий врач в районной поликлинике. Просто приклеил бумаги в карточку и все.

Изучают эту историю и в областном минздраве, ну а сам мужчина чувствует себя хорошо, правда, немного стесняется того, что теперь все Боровичи знают о том, в каком интересном положении он оказался с легкой руки докторов.

Источник: РГ

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