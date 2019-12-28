Шулеры от медицины? Почему врачи при повышении окладов получают меньше в больнице Новосибирска

Оклады выросли практически вдвое — результат выполнения одного из указов президента, но в то же время выплаты за работу в выходные дни и ночные часы значительно снизились.

После повышения окладов новосибирские медики стали зарабатывать на треть меньше

Почему после повышения окладов новосибирские медики стали зарабатывать на треть меньше.

Медики крупнейшей больницы Советского района Новосибирска ГБУЗ НСО «ЦКБ» на условиях анонимности обратились в редакцию «РГ» с жалобой на значительное снижение оплаты труда. Как следует из предоставленных ими документов, оклады выросли практически вдвое — результат выполнения одного из указов президента, но в то же время выплаты за работу в выходные дни и ночные часы значительно снизились. Поскольку они составляли весомую долю общей зарплаты, фактически ее объем сократился примерно на треть.

Между тем именно это имел в виду президент России, подчеркнув на одном из совещаний в Кремле: «Важно, чтобы этого фокуса не произошло». Но такие «фокусы», вопреки предостережениям, по словам врачей ЦКБ, происходят повсеместно.



— В разных клиниках оплата ночных часов сократилась по-разному: где-то оставили надбавку в пятьдесят-шестьдесят процентов сверх дневного оклада, а у нас в больнице она упала практически до законного минимума — до тридцати процентов. Врачи в отделениях стали получать примерно на пятнадцать-двадцать тысяч рублей меньше, в зависимости от того, сколько работают ночью и в выходные. И такая тенденция по всей стране, — заверил один из специалистов ЦКБ.

Медики поясняют: раньше специалист, оформленный на ставку, получал оклад плюс «северные», доплату за непрерывный стаж, за категорию, за вредность условий труда. Врачам, работавшим в пятницу, субботу и воскресенье, оплачивались эти дни. Субботние сутки считались самой выгодной сменой, сюда входили и восемь ночных часов, и полностью «выходная» надбавка. Выйдешь в пятницу — захватишь частично стандартную будничную ставку, в воскресенье — опять же ночь приходится уже на понедельник. А вот за субботу медики практически воевали, но так или иначе в итоге все рабочие выходные делили поровну.

— Сейчас нам просто невыгодно выходить в ночную смену, — пояснил собеседник корреспондента «РГ». — Но, видимо, понимая это, с нами заключили трудовые договоры по новым правилам, и теперь там появилось внутреннее совместительство. Мне объясняют, что я работаю фактически как два разных человека — по основной ставке и как совместитель в выходные дни. То есть нас обязали трудиться с пятницы по воскресенье, но получать за это мы стали значительно меньше. Фактически доплата за «выходной» исчезла вовсе, есть только одна дневная ставка. А вместо стопроцентной надбавки за ночные часы остались только тридцать процентов.

Еще одна претензия медиков — после визита в больницу специальной комиссии коэффициент доплаты за вредные условия труда был снижен. Укоротили и положенный «за вредность» отпуск: если раньше к стандартным 28 дням плюсовали еще четырнадцать, то теперь дополнительно дают лишь неделю. «Но ведь фактически ничего не изменилось, мы работаем точно в таких же условиях, как и полгода, и год назад», — недоумевают врачи.

По их словам, изменения в худшую сторону руководство оправдывает положением об оплате труда работников ГБУЗ НСО «ЦКБ» на 2019-2021 годы, под которым стоит личная подпись главы областного минздрава. В частности, документ устанавливает размер выплат за «ночные часы» — тридцать процентов от дневной ставки. Однако в ответ на редакционный запрос в региональном ведомстве ответили: «Минздрав Новосибирской области не направлял в подведомственные учреждения указания либо рекомендации о снижении доплат за работу в ночные часы и выходные дни».

Там же заверили, что регулярно проводят проверки соблюдения трудового законодательства по обращениям граждан: за десять месяцев этого года их было 29, и лишь пять из них плановые. Впрочем, в том, что руководство больниц действует в рамках буквы закона, никто и не сомневается.

— В данной ситуации стимулирующие надбавки серьезно влияли на размер заработной платы, но их выплата является прерогативой работодателя при достижении работником определенных показателей труда, — подчеркивает юрист Наталья Чернышева. — Если включить их — например, путем подписания дополнительного договора — в трудовую функцию, то и оснований для выплаты стимулирующих нет. Поскольку все теперь входит в прямые трудовые обязанности работника. Еще один путь, который нередко используют работодатели, — завысить показатели для выплаты настолько, что выполнение их работником становится маловероятным.

Врачи уверены и в том, что их средняя зарплата не дотягивает до размеров, предусмотренных дорожной картой, разработанной на основе майских указов президента. Это как минимум двести процентов от средней же зарплаты по региону. То есть около 58 тысяч рублей. На деле же выходит меньше.

Впрочем, такая ситуация наблюдается почти по всей стране, и неслучайно проблема была поднята на недавней большой пресс-конференции президента России, потребовавшего избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей, повысив базовую ставку по всей стране и оставив надбавки.

Компетентно

Борис Крылов, первый заместитель прокурора Новосибирской области:

— Нужно разграничивать задачи, поставленные майскими указами, и закон, определяющий правовое положение работника и работодателя. Есть общегосударственная задача — поднять уровень доходов, и есть конкретные трудовые правоотношения. Прокуратура надзирает за исполнением закона. Есть четкий алгоритм, по которому рассчитывается заработная плата. В ходе проверки мы изучаем документы и смотрим, как начисляются стимулирующие выплаты, с какой периодичностью выплачиваются. Если решение о сокращении выплат было принято в виде локального ненормативного правового акта, ему обязательно будет дана оценка.

Источник: РГ