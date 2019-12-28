28.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Красота

Победители конкурса «Бердская красавица 2020» обожают драники и катаются на горных лыжах

12:41 28.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
1 0

Ежегодный конкурс «Бердская красавица-2020» завершен, но красота девушек осталась запечатленной на настенном календаре.

Победители конкурса «Бердская красавица 2020» обожают драники и катаются на горных лыжах
Каждой красавице достался календарь

27 декабря в редакции газеты «Курьер. Среда. Бердск» наградили победительниц конкурса красоты. За звание «Бердская красавица- 2020» боролись 56 участниц.
По присланным фотографиям жюри выбрало: несравненную Кристину Олейникову, очаровательную Алину Гарнецеву и загадочную Елену Олину. Почетный титул «Мисс «Курьер» завоевала Вероника Ивашина.
В редакции девушки получили призы от спонсоров и поделились секретом красоты.

У 26-летней Кристины Олейниковой есть опыт участия в конкурсах красоты. Она считает, что конкурсы красоты помогают заводить новые знакомства.
— Наши сибирские девочки, девушки, женщины в любом возрасте прекрасны. Чтобы быть красивой, нужно любить себя. Нужно уметь радоваться каждому дню,- считает горожанка.
Бердчанка работает менеджером, в свободное время занимается спортом. Зимой — тренажерный зал, лыжи, летом — дача, прогулки. Девушка придерживается правильного питания, в числе любимых блюд называет драники.
— Безумно люблю Бердск за его уют. Много деревьев, центр очень красивый. Возле «Сибиряка» и бердской косы очень красиво, — поделилась победительница.
Девушка мечтает купить шикарный дом родителям на берегу моря и чаще путешествовать.
Победительница конкурса «Бердская красавица 2020» Елена Олина призналась, что фотографии на конкурс отправили подруги.
— Я впервые участвовала и победила в конкурсе. Очень интересно было впервые участвовать в профессиональной фотосессии,- призналась бердчанка.
23-летняя Елена в повседневной жизни использует минимум косметики, только наращивает ресницы. Обожает снеки с ветчиной и сыром.
Новый год бердская красавица отметит с молодым человеком у родных в Тыве, где они соберутся в кругу родных. Девушка поделилась рецептом фирменного гуся.
Сначала нужно замочить мясо птицы на ночь в воде с лимоном. Сделать тушке «инъекции» с пивом для мягкости. Смазать гуся приправами. Запекать в духовке.
В свободное время красавица катается на горных лыжах. Мечтает приобрести собственную квартиру.
— Молодым читательницам «Курьер.Среда.Бердск» желаю любить себя. А всем горожанам — мирного неба и счастья, — пожелала Елена.
Еще раз поздравляем победительниц! Благодарим спонсоров!

Спонсоры конкурса:

ИД «БукЪвица»
г. Бердск, ул. К. Маркса, 24, оф. 2, т. 3-00-10;
доп. офис: ул. Ленина, 38, т. 2-70-12

Магазин «Вершки и корешки»
г.Бердск, ул.Ленина, 41Б, 1 этаж,
ТЦ «Сибирский Версаль», т. 8-800-500-23-36

Соляные пещеры «МариСоль»
г.Бердск, ул.К.Маркса, 23, т. 8-913-013-44-33

Студия танца «Параллель»
г.Бердск, м-он «Молодежный»,
ул. Боровая 4/6, т. 8-923-239-76-90

Суши доставка «Давай Суши»
г.Бердск, Микрорайон, 71, т. 8-953-765-45-59

Ювелирный салон «Леди»
г.Бердск, ТЦ «ГУМ», ул.Лелюха, 28, т. 8-905-953-52-60

Салон красоты «ИньЯнь»
г.Бердск, ул.Лунная, 51, т. 8-913-470-33-22

Победители конкурса «Бердская красавица 2020» обожают драники и катаются на горных лыжах
Победители конкурса «Бердская красавица 2020» обожают драники и катаются на горных лыжах
Победители конкурса «Бердская красавица 2020» обожают драники и катаются на горных лыжах
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Участвовали в конкурсах красоты?

Гость, 27 декабря 2019 17:47
НВР: Участвовал. В драниках. Когда был помоложе. Потом отпустило, успокоился, вошёл в ритм.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГорят склады на нефтебазе химзавода в Бердске
17:36 28-12-2019
Горят склады на нефтебазе химзавода в Бердске
БердскЖенщину с татуировкой "Спаси и сохрани" нашли живой и невредимой полицейские в Бердске 3
14:09 28-12-2019
Женщину с татуировкой
БердскВоровавших в сутки по 4 цистерны воды из батарей не поймали за руку сотрудники КБУ в Бердске 1
13:55 28-12-2019
Воровавших в сутки по 4 цистерны воды из батарей не поймали за руку сотрудники КБУ в Бердске
БердскВыставят на торги площади и оборудование предприятия-банкрота «Мастер и К» в феврале 2020 года в Бердске 1
13:45 28-12-2019
Выставят на торги площади и оборудование предприятия-банкрота «Мастер и К» в феврале 2020 года в Бердске
Губы дьявола, пересадка ресниц, графичные брови, подтяжка бровей - приводящие в ужас бьюти-тренды
13:27 28-12-2019
Губы дьявола, пересадка ресниц, графичные брови, подтяжка бровей - приводящие в ужас бьюти-тренды
Смертельно опасные продукты для гипертоников
13:16 28-12-2019
Смертельно опасные продукты для гипертоников
Фото: ребята, кто потерял щенка кавказской овчарки? 2
13:07 28-12-2019
Фото: ребята, кто потерял щенка кавказской овчарки?
За слова Путина "сволочь и антисемитская свинья" посла России вызвали в МИД Польши 2
13:00 28-12-2019
За слова Путина
Имущество ритейлера "Холидей" на 17 млрд рублей арестовал арбитражный суд Новосибирска
12:51 28-12-2019
Имущество ритейлера
Страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 6,6% с 1 января 2020 года в России
12:45 28-12-2019
Страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 6,6% с 1 января 2020 года в России