Спасибо Деду Морозу и Снегурочке из полиции Бердска! Вы подарили чудо!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Олеся:

От всей души хочу сказать сердечное \»спасибо\», работникам полиции: замечательном доброму дедушке Морозу и самой красивой, милой Снегурочке, за маленькое чудо и радость, которую они доставили моей дочке. Девочке с особенностями здоровья.Очень неожиданно и приятно. Наша полиция не только нам бережёт, но и радует и удивляет. Подарки замечательные, дедушка с внучкой тёплые, душевные, удивительные. Всего Вам доброго в Новом году. Счастья и достатка Вашим семьям. С благодарностью, Семья Захаровых.