В рубрику «Сообщи свои новости» написала Олеся:
От всей души хочу сказать сердечное \»спасибо\», работникам полиции: замечательном доброму дедушке Морозу и самой красивой, милой Снегурочке, за маленькое чудо и радость, которую они доставили моей дочке. Девочке с особенностями здоровья.Очень неожиданно и приятно. Наша полиция не только нам бережёт, но и радует и удивляет. Подарки замечательные, дедушка с внучкой тёплые, душевные, удивительные. Всего Вам доброго в Новом году. Счастья и достатка Вашим семьям. С благодарностью, Семья Захаровых.
Спасибо Деду Морозу и Снегурочке из полиции Бердска! Вы подарили чудо!
Подарки замечательные, дедушка с внучкой тёплые, душевные, удивительные.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Олеся:
Спасибо за ваш голос
От редакции
А вы уже поздравили своего малыша? Приходил Дед Мороз?
барабашка, 28 декабря 2019 12:33
это вообще как такое возможно?что то я недогоняю...
Олеся, 28 декабря 2019 12:51
Возможно, возможно
Имущество ритейлера "Холидей" на 17 млрд рублей арестовал арбитражный суд Новосибирска
12:51 28-12-2019
Страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 6,6% с 1 января 2020 года в России
12:45 28-12-2019
Кровавая месть: отец несколько раз ударил ножом в шею свою 8-месячную дочь после ссоры с женой
12:26 28-12-2019
Похулиганил в ночи: убил из карабина на обочине 15-летнего подростка охотник в Мордовии
12:19 28-12-2019
БердскПогода в Сибири на 28 и 29 декабря: мороз в минус 28 градусов сковал Бердск. Но уже идет потепление
12:09 28-12-2019
Онкологи: сколько часов активности в неделю защитят вас от рака
11:57 28-12-2019
Поймали двух марихуанщиков полицейские в Новосибирской области
11:54 28-12-2019
Коллайдер NICA: начинается монтаж канала транспортировки пучка из Бустера в Нуклотрон в ИЯФ Новосибирска 1
11:49 28-12-2019
Спасибо Деду Морозу и Снегурочке из полиции Бердска! Вы подарили чудо! 2
10:58 28-12-2019