C фурами MAN и Freightliner столкнулся BMW на трассе Р-256 в Бердске

По сообщению ГИБДД региона никто не пострадал.

ДТП на трасс Р-256 под Бердском

26 декабря в 2 часа ночи на трассе Р-256 в районе Бердска водитель BMW совершил столкновение в большегрузами MAN и Freightliner. Погибших нет.