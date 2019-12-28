28.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

C фурами MAN и Freightliner столкнулся BMW на трассе Р-256 в Бердске

11:42 28.12.2019 Фото: ГИБДД
0

По сообщению ГИБДД региона никто не пострадал.

C фурами MAN и Freightliner столкнулся BMW на трассе Р 256 в Бердске
ДТП на трасс Р-256 под Бердском

26 декабря в 2 часа ночи на трассе Р-256 в районе Бердска водитель BMW совершил столкновение в большегрузами MAN и Freightliner. Погибших нет.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будьте осторожны на дороге!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Имущество ритейлера "Холидей" на 17 млрд рублей арестовал арбитражный суд Новосибирска
12:51 28-12-2019
Имущество ритейлера
Страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 6,6% с 1 января 2020 года в России
12:45 28-12-2019
Страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 6,6% с 1 января 2020 года в России
Кровавая месть: отец несколько раз ударил ножом в шею свою 8-месячную дочь после ссоры с женой
12:26 28-12-2019
Кровавая месть: отец несколько раз ударил ножом в шею свою 8-месячную дочь после ссоры с женой
Похулиганил в ночи: убил из карабина на обочине 15-летнего подростка охотник в Мордовии
12:19 28-12-2019
Похулиганил в ночи: убил из карабина на обочине 15-летнего подростка охотник в Мордовии
БердскПогода в Сибири на 28 и 29 декабря: мороз в минус 28 градусов сковал Бердск. Но уже идет потепление
12:09 28-12-2019
Погода в Сибири на 28 и 29 декабря: мороз в минус 28 градусов сковал Бердск. Но уже идет потепление
Онкологи: сколько часов активности в неделю защитят вас от рака
11:57 28-12-2019
Онкологи: сколько часов активности в неделю защитят вас от рака
Поймали двух марихуанщиков полицейские в Новосибирской области
11:54 28-12-2019
Поймали двух марихуанщиков полицейские в Новосибирской области
Коллайдер NICA: начинается монтаж канала транспортировки пучка из Бустера в Нуклотрон в ИЯФ Новосибирска 1
11:49 28-12-2019
Коллайдер NICA: начинается монтаж канала транспортировки пучка из Бустера в Нуклотрон в ИЯФ Новосибирска
БердскC фурами MAN и Freightliner столкнулся BMW на трассе Р-256 в Бердске
11:42 28-12-2019
C фурами MAN и Freightliner столкнулся BMW на трассе Р-256 в Бердске
Спасибо Деду Морозу и Снегурочке из полиции Бердска! Вы подарили чудо! 2
10:58 28-12-2019
Спасибо Деду Морозу и Снегурочке из полиции Бердска! Вы подарили чудо!