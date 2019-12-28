26 декабря в 2 часа ночи на трассе Р-256 в районе Бердска водитель BMW совершил столкновение в большегрузами MAN и Freightliner. Погибших нет.
C фурами MAN и Freightliner столкнулся BMW на трассе Р-256 в Бердске
11:42 28.12.2019
По сообщению ГИБДД региона никто не пострадал.
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