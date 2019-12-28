Кто потерял овчарку?

В центре города в районе старого универмага и почты бегает молодая овчарка.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Антон:

Кто потерял овчарку? В центре города в районе старого универмага и почты бегает молодая овчарка. Может, кто потерял ?

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