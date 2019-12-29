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Турнир по греко-римской борьбе памяти Максимова пройдет 11-12 января в Бердске

13:20 29.12.2019
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Среди болельщиков будет разыграно множество призов, главный из которых – это телевизор!

Турнир по греко римской борьбе памяти Максимова пройдет 11 12 января в Бердске
При подаче заявки укажите фамилию и имя конкурсанта, либо представителя, а также номер телефона для связи

11 и 12 января в городе Бердске пройдет традиционный, уже 41 Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя социалистического труда Л.И.Максимова на призы АО «БЭМЗ». Порядка 300 спортсменов из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана встретятся на ковре в нашем городе! Конечно же, хорошую борьбу покажут и участники из города Бердска.

Среди болельщиков будет разыграно множество призов, главный из которых – это телевизор!

И это еще не все. В рамках открытия турнира состоится награждение победителей конкурса чтецов «Рифмы спорта». Для участия вам нужно до 8 января 2020 года прислать нам на электронную почту ofkis.konkurs@bk.ru видео, где вы читаете стихотворение на спортивную тематику. О чем читать, вы решаете сами, дайте волю творчеству! О тренере, о воле к победе, о соревнованиях, о поддержке родителей. Вариантов масса! Главное, чтобы стихотворение было о спорте. Награждение победителей состоится 11 января в 12.00 в ЦСК «Вега» (Линейная, 3) на официальном открытии 41 Международного турнира по греко-римской борьбе памяти Героя социалистического труда Л.И.Максимова. При подаче заявки укажите фамилию и имя конкурсанта, либо представителя, а также номер телефона для связи.

Торжественное открытие – 11 января в 12.00
Закрытие соревнований – 12 января в 14.00

Приходите, поддержите спортсменов и выигрывайте призы!

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