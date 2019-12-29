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Часть страховки по потребительскому кредиту и ипотеке можно будет вернуть с 1 января 2020 года

13:09 29.12.2019 Фото: Pixabay
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Это будет действовать при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, также допускается выдача потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке. Сейчас можно от страховки отказаться в течение 2 недель.

Часть страховки по потребительскому кредиту и ипотеке можно будет вернуть с 1 января 2020 года
Закон предоставляет заемщику право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита и получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи рабочих дней с момента подачи заявления о таком отказе.

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.
Закон предоставляет заемщику право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита и получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи рабочих дней с момента подачи заявления о таком отказе.
Закон обязывает кредитора предоставить заемщику потребительский кредит без страховки, если она по закону не обязательна, но в этом случае допускается его выдача под более высокий процент.

В законе прописано подробное информирование заемщика о договоре страхования и о так называемом «периоде охлаждения» — в течение 14 календарных дней от страховки по потребкредиту можно отказаться. Правда, в этом случае банк может увеличить ставку до уровня, действовавшего на момент заключения договора для таких кредитов без страховки, но не выше текущего уровня.
Первое чтение прошло еще в сентябре 2018 года, а затем движение документа застопорилось. Как пояснял РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, одним из основных спорных вопросов было — распространять ли действие закона на договоры страхования, заключенные до его вступления в силу. Этот вопрос был решен не в пользу заемщиков — закон должен вступить в силу с 1 сентября 2020 года и не будет распространяться на взятые ранее потребкредиты со страховкой.

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