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Забытые деньги банкомат автоматом заберет обратно и зачислит на счет клиента Сбебанка

14:57 29.12.2019 Фото: Pixabay
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В кредитной организации напомнили, что внедрили функцию информирования клиента, забывшего в банкомате карту, с помощью СМС.

Забытые деньги банкомат автоматом заберет обратно и зачислит на счет клиента Сбебанка
Иногда рассеянные клиенты оставляют в банкомате деньги или банковскую карту

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в июне сообщал в интервью агентству, что банк будет постепенно переводить традиционные банкоматы на ресайклеры, которые позволяют использовать внесенные клиентами средства для выдачи наличных.
«Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях, на банкоматах-ресайклерах внедрили возврат забытых денег. В результате на 30% сократились случаи забытых денег», — рассказали в банке, пояснив, что если клиент в банкомате заказал определенную сумму для снятия, а затем отвлекся и ушел, не взяв деньги, то машина заберет их обратно и автоматически зачислит на счет той карты, с которой проводилась операция снятия.

Кроме того, в кредитной организации напомнили, что внедрили функцию информирования клиента, забывшего в банкомате карту, с помощью СМС. Это, по данным банка, привело к тому, что клиенты в два раза реже стали забывать свои карты.
Сбербанк к настоящему моменту уже переоборудовал 40% сети, заменив традиционные банкоматы на банкоматы с функцией рециркуляции, которые позволяют вносить и получать до 300 купюр за раз. «В марте мы начали устанавливать устройства нового образца, которые еще быстрее на 15%. В 2021 году мы завершим процесс перехода от традиционных банкоматов к ресайклерам», — заключили в банке.
По информации Сбербанка, на сегодняшний день его сеть состоит из 77 тысяч банкоматов по всей стране.

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