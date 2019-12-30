Опасные дни в январе 2020 года для метеозависимых людей

Метеозависимые люди страдают от любых проявлений погодных изменений. Низкий или высокий уровень атмосферного давления, сила и направление ветра, осадки, геомагнитные возмущения — эти факторы влияют на самочувствие и эмоциональное состояние страдающих от повышенной метеочувствительности.
Каждый по-разному реагирует на изменения погоды. Кто-то чувствует приближение беды, а у другого самочувствие ухудшается уже непосредственно во время перемен. Специально для метеозависимых людей метеорологи и астрологи составляют специальный календарь, в котором отмечены все опасные дни в том или ином месяце.
Что принесет январь 2020 года метеозависимым людям
Предварительные расчеты всегда публикуются заранее, чтобы каждый мог подготовиться к опасному периоду и встретить его во всеоружии. Календарь неблагоприятных дней на январь 2020 также уже опубликован — с его помощью можно составлять планирование своих дел на месяц вперед с учетом опасных дат, в которые самочувствие будет не на самом высоком уровне.
Календарь для метеозависимых людей на январь 2020 года
В опасные дни января специалисты советуют не намечать дальних поездок и ответственных мероприятий. Постарайтесь не перенапрягаться физически и не реагировать на эмоциональные провокации со стороны окружающих — держите ситуацию под полным контролем, чтобы максимально уберечь себя от потрясений.
Календарь содержит даты неблагоприятных дней января 2020 с рекомендациями астрологов на определенный период. Магнитная буря или простое изменение погоды опасны для метеочувствительных людей, а потому готовиться к ним стоит заранее.
Даты месяца — Рекомендации астрологов
05.01.20
Возможна апатия и пассивность
10.01–13.01.20
Отсутствие жизненных сил
17.01.20
Ощутимое снижение работоспособности
20.01.20
Слабость и ощущение усталости
23.01–25.01.20
Рассеянность внимания
30.01.20
Лучше не начинать новые проекты
31.01.20
Общее ухудшение самочувствия
Календарь всегда составляется с учетом лунного календаря, так как смена фаз луны также негативно влияет на здоровье метеозависимых людей. Учитываются и предполагаемые даты магнитных бурь.
К слову, сильных геомагнитных возмущений в январе 2020 не ожидается. В календаре неблагоприятных дней на январь 2020 года отмечены возможные дни погодных изменений, солнечной активности и активности лунной энергии — учитывая полученную информацию, метеозависимые люди могут готовиться к опасным периодам января 2020, чтобы те не повлияли на важные планы и на предполагаемую деловую активность.
Что такое неблагоприятные дни для метеозависимых людей
Узнать о своей метеозависимости каждый человек может самым неожиданным образом — без видимых на то причин вы можете в тот или иной день почувствовать раздражение или апатию, бессилие или нежелание бороться с жизненными трудностями. Резкая смена настроения, головная боль, сонливость или бессонница — все это проявление влияния погодных изменений.
В январе 2020 года важно оставаться в тонусе, ведь год только начнется, а значит планов и путей их реализации будет масса. Чтобы не потерять вдохновение на высокие свершения, стоит заранее приготовиться к возможным влияниям извне — календарь неблагоприятных дней для метеозависимых людей поможет справиться с этой задачей.
Как видим, в январе 2020 опасных дней будет предостаточно. Астрологи советуют на указанные в таблице периоды наметить себе полный отдых или занятие рутинными делами, не требующими повышенного внимания и физической активности.
Постарайтесь в неблагоприятные дни января 2020 года не встревать в конфликты и не выяснять отношения с близкими — подождите более удачное время, пока ваш душевный подъем вновь окажется на высоте. Не взваливайте на себя много ответственности. В опасные дни вам все равно не выполнить заоблачные планы. Лучше заранее не требовать от себя многого, чтобы избежать разочарования в собственных силах, которое только усугубит и так не самый лучший настрой.
Как пережить опасные дни января 2020
Специалисты советуют нормально питаться и отдыхать достаточное количество времени задолго до наступления опасных дней января 2020. Состояние хронической усталости может сделать метеозависимым даже того человека, который ранее относил себя к категории крепких и устойчивых к изменениям в природе.
Следите за гигиеной, чтобы оградить себя от возможных вирусов и болезней — во время неблагоприятных дней все симптомы только усиливаются, что явно не поднимает дух и не придает сил.
Отвлекайтесь на занятия, которые любите, и на людей, которые вам приятны — любая нотка позитива спасет ситуацию.
Дышите свежим воздухом полной грудью и не отказывайте себе в исполнении капризов — так пережить опасный период вы сможете с минимальными потерями.
Источник: TheRussianTimes
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