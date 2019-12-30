Опасные дни в январе 2020 года для метеозависимых людей

Специалисты советуют нормально питаться и отдыхать достаточное количество времени задолго до наступления опасных дней января 2020. Состояние хронической усталости может сделать метеозависимым даже того человека, который ранее относил себя к категории крепких и устойчивых к изменениям в природе.

Специально для метеозависимых людей метеорологи и астрологи составляют специальный календарь, в котором отмечены все опасные дни в том или ином месяце

Метеозависимые люди страдают от любых проявлений погодных изменений. Низкий или высокий уровень атмосферного давления, сила и направление ветра, осадки, геомагнитные возмущения — эти факторы влияют на самочувствие и эмоциональное состояние страдающих от повышенной метеочувствительности.

Каждый по-разному реагирует на изменения погоды. Кто-то чувствует приближение беды, а у другого самочувствие ухудшается уже непосредственно во время перемен. Специально для метеозависимых людей метеорологи и астрологи составляют специальный календарь, в котором отмечены все опасные дни в том или ином месяце.

Что принесет январь 2020 года метеозависимым людям



Опасные дни января 2020 года для метеочувствительных людей вычисляются на основе прогнозов синоптиков, а также с помощью астрологов — неблагоприятные даты также отмечены в лунном календаре.

Предварительные расчеты всегда публикуются заранее, чтобы каждый мог подготовиться к опасному периоду и встретить его во всеоружии. Календарь неблагоприятных дней на январь 2020 также уже опубликован — с его помощью можно составлять планирование своих дел на месяц вперед с учетом опасных дат, в которые самочувствие будет не на самом высоком уровне.

Календарь для метеозависимых людей на январь 2020 года

В опасные дни января специалисты советуют не намечать дальних поездок и ответственных мероприятий. Постарайтесь не перенапрягаться физически и не реагировать на эмоциональные провокации со стороны окружающих — держите ситуацию под полным контролем, чтобы максимально уберечь себя от потрясений.

Календарь содержит даты неблагоприятных дней января 2020 с рекомендациями астрологов на определенный период. Магнитная буря или простое изменение погоды опасны для метеочувствительных людей, а потому готовиться к ним стоит заранее.

Даты месяца — Рекомендации астрологов

05.01.20

Возможна апатия и пассивность

10.01–13.01.20

Отсутствие жизненных сил

17.01.20

Ощутимое снижение работоспособности

20.01.20

Слабость и ощущение усталости

23.01–25.01.20

Рассеянность внимания

30.01.20

Лучше не начинать новые проекты

31.01.20

Общее ухудшение самочувствия

Календарь всегда составляется с учетом лунного календаря, так как смена фаз луны также негативно влияет на здоровье метеозависимых людей. Учитываются и предполагаемые даты магнитных бурь.

К слову, сильных геомагнитных возмущений в январе 2020 не ожидается. В календаре неблагоприятных дней на январь 2020 года отмечены возможные дни погодных изменений, солнечной активности и активности лунной энергии — учитывая полученную информацию, метеозависимые люди могут готовиться к опасным периодам января 2020, чтобы те не повлияли на важные планы и на предполагаемую деловую активность.

Что такое неблагоприятные дни для метеозависимых людей

Узнать о своей метеозависимости каждый человек может самым неожиданным образом — без видимых на то причин вы можете в тот или иной день почувствовать раздражение или апатию, бессилие или нежелание бороться с жизненными трудностями. Резкая смена настроения, головная боль, сонливость или бессонница — все это проявление влияния погодных изменений.

В январе 2020 года важно оставаться в тонусе, ведь год только начнется, а значит планов и путей их реализации будет масса. Чтобы не потерять вдохновение на высокие свершения, стоит заранее приготовиться к возможным влияниям извне — календарь неблагоприятных дней для метеозависимых людей поможет справиться с этой задачей.

Как видим, в январе 2020 опасных дней будет предостаточно. Астрологи советуют на указанные в таблице периоды наметить себе полный отдых или занятие рутинными делами, не требующими повышенного внимания и физической активности.

Постарайтесь в неблагоприятные дни января 2020 года не встревать в конфликты и не выяснять отношения с близкими — подождите более удачное время, пока ваш душевный подъем вновь окажется на высоте. Не взваливайте на себя много ответственности. В опасные дни вам все равно не выполнить заоблачные планы. Лучше заранее не требовать от себя многого, чтобы избежать разочарования в собственных силах, которое только усугубит и так не самый лучший настрой.

Как пережить опасные дни января 2020

Специалисты советуют нормально питаться и отдыхать достаточное количество времени задолго до наступления опасных дней января 2020. Состояние хронической усталости может сделать метеозависимым даже того человека, который ранее относил себя к категории крепких и устойчивых к изменениям в природе.

Следите за гигиеной, чтобы оградить себя от возможных вирусов и болезней — во время неблагоприятных дней все симптомы только усиливаются, что явно не поднимает дух и не придает сил.

Отвлекайтесь на занятия, которые любите, и на людей, которые вам приятны — любая нотка позитива спасет ситуацию.

Дышите свежим воздухом полной грудью и не отказывайте себе в исполнении капризов — так пережить опасный период вы сможете с минимальными потерями.

Источник: TheRussianTimes