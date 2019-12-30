Не вписался в поворот: снес забор, застрял в сугробе и уснул за рулем водитель на иномарке в шесть утра в Бердске

После заноса водитель не смог выехать на Красную Сибирь и задремал. Пьян ли он? Выяснят полицейские.

Уснул за рулем, не вписавшийся в поворот водитель иномарки

30 декабря около 6.00 водитель на японском праворуком легковом автомобиле не справился с управлением на повороте ул.Красная Сибирь и Лунная. Буквально за пешеходным переходом он снес забор и застрял в сугробе. Видимо, не смог выехать на автодорогу и уснул за рулем. Что мы можем видеть на снимках, присланных в редакцию очевидцами.

Предположительно, он двигался со стороны больничных корпусов по Лунной.

Пьян ли водитель, не ясно. Как стали известно «Курьер.Среда.Бердск» к 6.30 к попавшей в ДТП машине подъехали полицейские ДПС.