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Извинилась за своего капитана не снявшего шлем по время гимна России хоккейная сборная Канады

08:30 30.12.2019 Фото: pixabay
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В ответ на жест Хейтона наши хоккеисты отказались пожимать ему руку. Он также извинился за случившееся и отметил, что он целенаправленно не хотел проявить неуважение к сопернику.

Извинилась за своего капитана не снявшего шлем по время гимна России хоккейная сборная Канады
В хоккей играют настоящие мужчины

Канадская сборная принесла извинения команде России за поведение своего капитана Баррета Хейтона после матча молодежного чемпионата мира, в котором наши спортсмены одержали крупную победу (6:0).

Напомним, что после встречи Хейтон не снял шлем во время исполнения гимна России. В ответ наши хоккеисты отказались пожимать ему руку.

«Наша сборная с огромным уважением относится к Федерации хоккея России, ее игрокам, тренерам, руководству и болельщикам. Мы ожидаем, что наши спортсмены и персонал разделяют это и проявят такое же уважение. После сегодняшнего матча против России на молодежном чемпионате мира Баррет Хейтон не снял шлем во время исполнения государственного гимна России. Сборная Канады приносит извинения ИИХФ, ФХР и всем канадцам за данный инцидент», — говорится в заявлении канадской сборной.

Сам Хейтон также извинился за случившееся и отметил, что он целенаправленно не хотел проявить неуважение к сопернику.

Источник: Российская газета

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