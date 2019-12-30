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Попала на видео влетевшая в кювет черная иномарка на ул. Красноармейской в Бердске

09:30 30.12.2019 Фото: предоставлено читателем "Курьер. Среда. Бердск"
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Инцидент произошел утром 30 декабря. На месте работает аварком. О пострадавших сведений нет.

Попала на видео влетевшая в кювет черная иномарка на ул. Красноармейской в Бердске
Инцидент произошел утром 30 декабря

Влетел в кювет водитель на своей черной иномарке утром 30 декабря. Инцидент произошел на ул. Красноармейской. О пострадавших в ДТП сведений нет.

Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»

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От редакции

Не повезло?

Микрорайоновец, 30 декабря 2019 09:56
Калея по всей улице и летом тоже>:o! Страшно ехать!
Аноним, 30 декабря 2019 10:28
колея есть - факт.
но если там просто ехать и не совершать обгонов - ни разу просто даже подозрения на опасность не возникло.
Бердчанка, 30 декабря 2019 10:19
Водителю и всем ежедневно рискующим, конечно, повезло, но почему "везение и удача" стали оценочной нормой плохих и этим опасных дорог и прочих "творений" человека.
Аноним, 30 декабря 2019 10:57
эта улица всегда отличалась своими жителями,которые выкидывают снег на дорогу,отсюда все беды

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