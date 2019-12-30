Попала на видео влетевшая в кювет черная иномарка на ул. Красноармейской в Бердске

09:30 30.12.2019 Фото: предоставлено читателем "Курьер. Среда. Бердск" 4 0

Инцидент произошел утром 30 декабря. На месте работает аварком. О пострадавших сведений нет.

Инцидент произошел утром 30 декабря Влетел в кювет водитель на своей черной иномарке утром 30 декабря. Инцидент произошел на ул. Красноармейской. О пострадавших в ДТП сведений нет. Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»



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