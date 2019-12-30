Попала на видео влетевшая в кювет черная иномарка на ул. Красноармейской в Бердске

Влетел в кювет водитель на своей черной иномарке утром 30 декабря. Инцидент произошел на ул. Красноармейской. О пострадавших в ДТП сведений нет.
Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»
Инцидент произошел утром 30 декабря. На месте работает аварком. О пострадавших сведений нет.
Влетел в кювет водитель на своей черной иномарке утром 30 декабря. Инцидент произошел на ул. Красноармейской. О пострадавших в ДТП сведений нет.
Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»
От редакции
Не повезло?
но если там просто ехать и не совершать обгонов - ни разу просто даже подозрения на опасность не возникло.