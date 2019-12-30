Труп девушки пристегнутый к кровати в наручниках нашли в отеле Москвы

При предварительном осмотре следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Уже известно, что номер был оформлен на имя 27-летней погибшей. Она забронировала номер на сутки.

Тело девушки в наручниках для ролевых игр обнаружено в отеле в Москве

Тело девушки в наручниках для ролевых игр обнаружено в отеле в Москве. По данным РЕН ТВ, одной рукой труп были пристегнут к спинке кровати в одном из номеров гостиницы в центре столицы.

При предварительном осмотре следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Уже известно, что номер был оформлен на имя 27-летней погибшей. Она забронировала номер на сутки.

Обстоятельства ее смерти выясняются. После кончины девушки СК по Москве проводит проверку.

Источник: ren.tv