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Труп девушки пристегнутый к кровати в наручниках нашли в отеле Москвы

10:00 30.12.2019
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При предварительном осмотре следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Уже известно, что номер был оформлен на имя 27-летней погибшей. Она забронировала номер на сутки.

Труп девушки пристегнутый к кровати в наручниках нашли в отеле Москвы
Тело девушки в наручниках для ролевых игр обнаружено в отеле в Москве

Тело девушки в наручниках для ролевых игр обнаружено в отеле в Москве. По данным РЕН ТВ, одной рукой труп были пристегнут к спинке кровати в одном из номеров гостиницы в центре столицы.

При предварительном осмотре следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Уже известно, что номер был оформлен на имя 27-летней погибшей. Она забронировала номер на сутки.

Обстоятельства ее смерти выясняются. После кончины девушки СК по Москве проводит проверку.

Источник: ren.tv

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От редакции

Доигралась?

Аноним, 30 декабря 2019 11:02
НВР:
Или замуж вышла неудачно или денег хотели.
Но раз следов нет - значит будет самоубийство.
Аноним, 30 декабря 2019 11:06
Несколько месяцев назад была статья про полицейского, который убил 37 девушек по подозрению в легком поведении. Видимо подражатель появился.

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