Труп девушки пристегнутый к кровати в наручниках нашли в отеле Москвы

Тело девушки в наручниках для ролевых игр обнаружено в отеле в Москве. По данным РЕН ТВ, одной рукой труп были пристегнут к спинке кровати в одном из номеров гостиницы в центре столицы.
При предварительном осмотре следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.
Уже известно, что номер был оформлен на имя 27-летней погибшей. Она забронировала номер на сутки.
Обстоятельства ее смерти выясняются. После кончины девушки СК по Москве проводит проверку.
Источник: ren.tv
Или замуж вышла неудачно или денег хотели.
Но раз следов нет - значит будет самоубийство.