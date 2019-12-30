Собрали три модели машин и заняли третье место на соревнованиях Power Tech юные ученики из Бердска

Всего за Россию выступали 7 команд: 28 участников из Москвы, Владивостока, Нижнего Новгорода, Новосибирска и 160 участников из стран Юго-Восточной Азии.

Робот под управлением Arduino UNO собирается из акриловых пластин 3 мм, стыковка частей происходит на известном приёме шип-паз М3. Все части робота подвижны и приводятся в действия сервоприводами SG90



С 19 по 23 декабря на международных соревнованиях инженеров-конструкторов Power Tech, организатором которых является Тайваньский университет, нашу страну представляли четверо обучающихся Экономического лицея (8-9 инженерных кл.) и стали призерами соревнований, заняв 3 место! Всего за Россию выступали 7 команд: 28 участников из Москвы, Владивостока, Нижнего Новгорода, Новосибирска (по факту Бердска) и 160 участников из стран Юго-Восточной Азии. Ребята за 3 часа соревнований собрали 3 модели машин с помощью ручного инструмента и победили модели соперников в силе и скорости.