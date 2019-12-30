Маткапитал, звездные отели, размер больничных: Как изменится жизнь россиян с 1 января 2020 года

Расширится список жизненно необходимых лекарств, госномера машин можно будет получить у дилеров, туалеты на вокзалах станут бесплатными.

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года

Расширится список жизненно необходимых лекарств, госномера машин можно будет получить у дилеров, туалеты на вокзалах станут бесплатными.

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу и коснутся многих россиян.

Возраст выхода на пенсию

С 1 января возраст выхода на пенсию составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. Таким образом, на пенсию в 2020 году смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964-м.

В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию — к 2028-му он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Размер пенсий и других выплат

В январе средний размер страховой пенсии по старости после ее индексации на 6,6% составит 16,4 тыс. рублей, что приблизительно на тысячу рублей больше, чем в 2019-м.

В Москве минимальный размер пенсий повысят до 19,5 тыс. рублей. Город на 5,6% проиндексирует пособия ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот.

Кроме того, будет установлена новая ежемесячная выплата «детям войны» — москвичам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, ранее не имевшим право на меры социальной поддержки, установленные федеральным и (или) городским законодательством. Размер выплаты составит 1584 рубля, ее получат более 80 тыс. горожан.

Декретные и маткапитал

С 1 января максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится до 322 тыс. рублей. В 2019-м максимальные выплаты составили чуть более 300 тыс. рублей.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет почти до 28 тыс. рублей. В 2019-м он составлял 26 тыс. рублей.

С 1 января материнский капитал увеличится с 453 до 466 тыс. 617 рублей. Программа действует в России с 2007 года и продлится до 2021-го.

В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года. До 2016-го маткапитал ежегодно индексировался с учетом инфляции. В декабре 2016 года был подписал закон, приостанавливающий индексацию до 1 января 2020-го.

Пособия по уходу за ребенком

С 1 января пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 50 рублей отменят, а выплаты на первого и второго ребенка размером примерно 12 тыс. рублей распространят на семьи с доходом на одного члена меньше двукратного прожиточного минимума в регионе.

Ранее они полагались, если доход на одного члена составлял меньше полуторакратного прожиточного минимума. Увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста.

С 1 января станет больше регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до трех лет. На такую поддержку вправе рассчитывать субъекты, где коэффициент рождаемости не превышает 2, а также наблюдается естественная и миграционная убыль населения.

Реестр недобросовестных опекунов и приемных родителей

С 1 января в него будут включать тех, кто не может быть усыновителем, опекуном и попечителем. В него будут вносить информацию о лицах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, отстраненных от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, а также о бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине.

МРОТ и размер больничного ​​​​​​

С 1 января минимальный размер оплаты труда поднимут до 12 130 рублей в месяц — до величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

С учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате МРОТ вырастет на сумму от 850 рублей в центральных и южных районах РФ до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

Увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном с 2150,68 рубля в 2019 году до 2301,36 рубля.

Перечень жизненно необходимых лекарств

С 1 января к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарств добавят 24 новых препарата. В их числе — противоопухолевые, от бронхиальной астмы, антибиотики и противогрибковые, для лечения гепатита C и ревматоидного артрита, инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении. Еще один включенный препарат будет применяться для МРТ-диагностики.

Кроме того, в регионах запустят пилотные проекты по льготному обеспечению лекарствами россиян с хроническими болезнями сердца и сосудов, перенесших острые заболевания. Система льготного лекарственного обеспечения появится в РФ к 2023 году.

Стимулирующие выплаты за обнаружение онкозаболеваний на ранних стадиях

С 1 января врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время диспансеризации или профилактического медосмотра, получат стимулирующие выплаты.

Федеральная программа «Земский учитель»

С 1 января стартует федеральная программа «Земский учитель», предполагающая выделение 1 млн подъемных переехавшим работать в села или небольшие (с населением до 50 тыс. человек) города. Участникам программы, отправившимся работать в Дальневосточный федеральный округ, выплата будет увеличена до 2 млн рублей. Ранее аналогичные программы существовали на региональном уровне.

Статус ветеранов боевых действий дагестанским ополченцам

С 1 января статус ветеранов боевых действий получат граждане, которые в ходе контртеррористических операций в августе-сентябре 1999 года находились в составе отрядов самообороны Дагестана.

Льготы предоставят по факту установления инвалидности вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в связи с участием в боевых действиях.

Электронные трудовые книжки

С 1 января вступает в силу закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.

Информация о трудовой деятельности, стаже, занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора каждого сотрудника будет ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд России.

До конца июня 2020 года работодатель должен сообщить сотрудникам, что они могут выбрать, как вести их трудовые книжки — в бумажном виде или электронном. Те, в свою очередь, до 31 декабря 2020 года должны ответить, что выбирают.

У тех, кто начнет работать с 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.

Требования к эко-, bio- и органической продукции

1 января вступит в силу закон об органической продукции, который определит список органических продуктов и установит требования к их производству, хранению, транспортировке, маркировке и реализации. Вводятся обязательные проверки продуктов с пометкой «эко», bio или organic. Компании, которые будут предлагать потребителю органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций.

Производителям запрещается использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению действующими в РФ стандартами).

Рост акцизов

С 1 января увеличатся ставки на большинство подакцизных товаров, в частности на сидр, медовуху, игристые вина, пиво, табачную продукцию, электронные сигареты, легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 л.с., мотоциклы, бензин и др.

Так, акциз на вина повысится до 31 рубля за литр. Акциз на шампанское составит 40 рублей за литр.

Цены на алкоголь

С 1 января минимальные розничные цены на водку вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

Пошлина на дорогие зарубежные покупки

При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг.

Такие правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который приняли все страны Евразийского экономического союза, в том числе и Россия. Стоимость покупок не будет суммироваться в течение месяца, а учет будет вестись с каждой посылки, вес которой не должен превышать 31 кг.

Новый порядок замены автомобильных номеров

С 1 января в случае, если заводской идентификационный номер невозможно прочитать из-за коррозии, ремонта, подделки или уничтожения, автовладелец должен обратиться в ГИБДД.

На не подвергающиеся демонтажу части машины нанесут дополнительную маркировку и выдадут автовладельцу соответствующее свидетельство.

Получение номеров у изготовителей и дилеров

С 1 января автовладельцы смогут получать номерные знаки у производителей и дилеров.

Новые машины будут проходить регистрацию в автосалонах, которые включат в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств.

Ставка утилизационного сбора

С 1 января повысится ставка утилизационного сбора на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы. На 46,1% — для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% — для авто с двигателем от 3,5 литра, на авто с двигателем от 1 до 2 литров — на 112,4%. Ставка для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн увеличится на 18,6%.

В связи с этим автодилеры прогнозируют рост цен на машины. Производители и Минпромторг РФ роста цен не ожидают.



Новые права покупателей недвижимости

С 1 января добросовестными покупателями признаются граждане, купившие недвижимость у мошенников, основываясь на информации из государственного реестра прав на недвижимое имущество. Суд будет отказывать в истребовании недвижимости в собственность государства, если не будет доказано, что покупатель знал о мошенничестве и если с момента госрегистрации прав на жилплощадь прошло три года.

Норма будет распространяться также и на граждан, получивших имущество безвозмездно.

Порядок компенсаций за утраченное жилье

В частности, из вступающего в силу 1 января закона исключено указание на то, что жилье должно быть единственным, а размер выплаты будет рассчитываться судом исходя из реального ущерба либо из кадастровой стоимости жилого помещения.

Порядок начисления процентов по потребкредитам

С 1 января не допускается начисление процентов по договору потребительского кредита после того, как сумма начислений достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского займа.

Оповещение должников по SMS

С 1 января участников исполнительного производства с их согласия будут оповещать по SMS. Кроме того, предусмотрена возможность направления извещений в единый личный кабинет на портале госуслуг.

Налог для самозанятых появится еще в 19 регионах

С 1 января он будет введен в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, ХМАО, ЯНАО и Республике Башкортостан.

Налог уже действует на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

Некоторые выплаты освободят от НДФЛ

С 1 января вступит в силу закон, освобождающий от налога на доходы материальную помощь, не превышающую 4 тыс. рублей, оказанную вузами студентам, аспирантам, ординаторам и стажерам.

От НДФЛ освободят доходы, полученные в связи с рождением ребенка, и оплату дополнительных выходных родителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-инвалидами.

Минимальный срок владения единственным жильем, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, сокращается с пяти до трех лет. Норма распространяется также на земельный участок, на котором расположено жилое помещение с хозяйственными строениями и сооружениями.

Бесплатные туалеты на вокзалах

С 1 января посещение туалетных комнат на российских вокзалах станет бесплатным.

Сейчас правом бесплатного посещения туалета помимо льготников обладают пассажиры, чей поезд пришел на станцию не более часа назад, либо уже находится на станции, либо отправится в течение трех часов. Для прохода в туалет пассажирам нужно показать билет.

Запрет на содержание дома экзотических животных

С 1 января вступают в силу постановления правительства РФ о запрете держать в неволе (квартирах, домах, незаконных контактных зоопарках) ряд диких животных.

Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, вводятся требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, урегулирована деятельность приютов для животных, а также деятельность по обращению с животными без владельцев.

Запрет на ловлю рыбы сетями

1 января вступает в силу новый закон о рыболовстве. Он закрепит право граждан на свободное и бесплатное любительское рыболовство на водных объектах общего пользования за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Будет введен запрет на ловлю рыбы сетями (кроме коренных народов Дальнего Востока, Сибири и Севера) и электроудочками, а также введены ограничения на подводную охоту.

Проверка отелей на «звездность»

К 1 января гостиницы, имеющие от 15 до 50 номеров, пройдут классификацию и получат звезды. Такую проверку уже прошли более крупные отели (от 50 номеров и выше).

Раньше в России получение звезд было добровольным. Теперь классификацию нужно проходить каждые три года.

Сокращение срока выдачи разрешения на строительство

С 1 января срок выдачи разрешения на строительство сократится с семи до пяти рабочих дней. Необходимые для принятия решения документы можно будет предоставить в электронном виде.

Меняются и сроки выдачи градостроительного плана земельного участка — с 20 до 14 рабочих дней. План будет выдаваться в форме электронного документа, если это указано в заявлении о его выдаче.

У осужденных появится больше возможностей для трудоустройства

С 1 января филиалы колоний-поселений и исправительных центров можно будет открывать при крупных предприятиях, чтобы обеспечить осужденных работой.

Администрация организации, в которой работают осужденные, будет предоставлять общежития для проживания, а также оказывать содействие исправительному центру и колонии-поселению в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных.

Часть телепрограмм снабдят субтитрами

Российские телеканалы с 1 января будут сопровождать часть своих программ субтитрами с целью исполнения РФ норм Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями здоровья. Минимальный объем адаптированного контента должен составлять не менее 5% от объема вещания в неделю.

Источник: ТАСС