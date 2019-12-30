Чем подарок отличается от взятки? Можно ли дарить чиновникам подарки?

Отметим, что законодательство не содержит явного запрета на получение подарков госслужащими в случаях, не связанных с их должностным положением (в семейных, дружественных отношениях)

Госслужащие могут получать подарки стоимостью не более 3 000 руб. О подарке в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями необходимо уведомить госорган, в котором служит госслужащий. Подарки стоимостью свыше 3 000 руб. госслужащий может выкупить.

Определение подарка и ограничения госслужащих в получении подарков

Понятие подарка законодательно не определено. В то же время из определения договора дарения следует, что подарок — это прежде всего вещь или имущественное право, которые даритель безвозмездно передает одаряемому в собственность. Если имеет место встречное обязательство, то такая передача вещи (права) дарением не признается (п. 1 ст. 572 ГК РФ).



По общему правилу государственным гражданским служащим (далее — госслужащим) запрещено получать подарки в связи с исполнением должностных обязанностей. Подарки, полученные госслужащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются федеральной собственностью или собственностью субъекта РФ и подлежат сдаче в орган, в котором госслужащий проходит службу (п. 6 ч. 1 ст. 17 Закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ; п. 7 ч. 3 ст. 12.1 Закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ).Подарок в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями — это подарок, полученный госслужащим от физических или юридических лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей. Не относятся к таким подаркам канцелярские принадлежности, которые предоставлялись каждому участнику официальных мероприятий в целях исполнения обязанностей, цветы и ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) (п. 2 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 N 10).Также установлен запрет на дарение подарков госслужащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Исключением являются обычные подарки, стоимость которых не превышает 3 000 руб. (пп. 3 п. 1 ст. 575 ГК РФ).Отметим, что законодательство не содержит явного запрета на получение подарков госслужащими в случаях, не связанных с их должностным положением (в семейных, дружественных отношениях).Вместе с тем должностным лицам не рекомендуется получать подарки или какие-либо иные вознаграждения, в том числе на личных торжественных мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей, если они одновременно являются лицами, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции управления или контроля. Прием таких подарков может их скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в их честности, беспристрастности и объективности (Письмо Минтруда России от 11.10.2017 N 18-4/10/В-7931).

Действия госслужащего при получении подарка

Госслужащие обязаны уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями государственный орган, фонд или иную организацию, в которых они проходят государственную службу или осуществляют трудовую деятельность (далее — госорган) (п. 4 Положения N 10).

При получении подарка подтвержденной стоимостью до 3 000 руб. госслужащему необходимо представить в уполномоченное структурное подразделение госоргана уведомление о получении подарка в двух экземплярах. К нему нужно приложить документы, подтверждающие стоимость подарка (кассовый или товарный чеки, иной документ об оплате (приобретении) подарка). Уведомление представляется в течение трех рабочих дней со дня получения подарка или возвращения из командировки. Подарок при этом госслужащий вправе оставить себе (п. п. 5, 6 Положения N 10).

Если подтвержденная стоимость полученного подарка превышает 3 000 руб. или неизвестна, одновременно с уведомлением необходимо сдать подарок в уполномоченное структурное подразделение госоргана в течение пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления. До передачи подарка по акту приема-передачи госслужащий несет ответственность за утрату или повреждение подарка.

Если стоимость подарка неизвестна, она определяется экспертным путем. Подарок стоимостью не более 3 000 руб. должен быть возвращен госслужащему. При стоимости подарка свыше 3 000 руб. госслужащий вправе его выкупить. Для этого нужно не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка направить на имя представителя госоргана заявление (п. п. 7 — 9, 12 Положения N 10).

Отличие подарка от взятки

За нарушение установленных ограничений, в том числе в отношении получения подарков, госслужащий может быть привлечен к дисциплинарной (замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение в связи с утратой доверия), а также к административной ответственности (ст. 19.28 КоАП РФ; п. 1.1 ч. 1 ст. 37, ст. ст. 59.1, 59.2 Закона N 79-ФЗ).

Также возможно привлечение госслужащего к уголовной ответственности за взятку при наличии в его действиях состава преступления (ст. 290 УК РФ).

Подарок и взятка различаются по мотиву и характеру получения.

Мотивами для вручения подарка является уважение, симпатия, благодарность, чувство морального долга у дарителя к одаряемому. В связи с подарком у одаряемого не возникает встречных обязательств.

Мотивом для дачи взятки является корыстный умысел в виде достижения правовой, имущественной, коммерческой, иной цели для получения выгоды, обогащения либо освобождения от ответственности. У взяткополучателя также присутствует мотив обогащения.

Взятка носит возмездный характер, так как от взяткополучателя ожидается соответствующее поведение (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24):

входящие в служебные полномочия действия либо бездействие в пользу взяткодателя или представляемых им лиц;

способствование в силу должностного положения совершению указанных действий (бездействию);

общее покровительство или попустительство по службе;

совершение незаконных действий (бездействие).

Материал подготовлен специалистами Консультант Плюс/Азбука права