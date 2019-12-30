ДЦП: признаки до 6 месяцев могут быть ложными

Во время ведения беременности врач-акушер с помощью УЗИ предупреждает будущую маму о развитии возможных заболеваний, которые могут появиться после рождения

Рассмотреть с помощью ультразвуковой диагностики ДЦП невозможно. После рождения ребенка заболевание тоже проявляет себя не сразу. Попытка определить ДЦП по каким-либо косвенным признакам у малыша до полугода может быть ложной.

Дети – это продолжение нас самих. Рождение здорового ребенка большое счастье для каждой семьи. Во время ведения беременности врач-акушер с помощью УЗИ предупреждает будущую маму о развитии возможных заболеваний, которые могут появиться после рождения. А многие болезни можно увидеть еще в утробе и предупредить своевременным лечением. Но, к сожалению, есть такие заболевания, которые невозможно определить с помощью УЗИ. Среди них детский церебральный паралич, диагноз которого пугает родителей, обрекая их мысленно на мучения. Но дети с особенностями развития так же имеют право на полноценную жизнь. И мамам с папами не о чем беспокоиться.

В три месяца симптомы ДЦП схожи с небольшими отклонениями от нормы в развитии, которые допустимы для детей этого возраста. Если у ребенка диагноз врожденный, то он станет видимым к 6 месяцам, поскольку в этом возрасте малыш становится довольно-таки развитым и уже много чего умеет. В 6 месяцев рефлексы у человека становятся условными, то есть приобретенными.

Признаки здорового развития ребенка в полгода

Хоть развитие организма маленького человека происходит в индивидуальном порядке, все же есть общие физические навыки, которые характерны практически для каждого здорового ребенка по достижению полугода. Например, ребенок должен свободно переворачиваться с боку на бок или реагировать на звук или яркий свет. Полугодовалые дети любят лежать на животе, так как с этого положения открывается широкий обзор для изучения новых предметов. Еще одним признаком нормального развития у ребенка выступает его любопытство и активность. Здесь же стоит отметить, что ребенок будет целенаправленно тянуть ручки к игрушкам и предметам. Дети в возрасте 6 месяцев умеют сидеть самостоятельно. Некоторые малыши в полгода делают первые попытки стоять, опираясь на предметы. Но если ребенок этого пока не делает, причин для беспокойства нет.

Если в шесть месяцев ребенок не проявляет здоровых признаков развития, это может выступать первыми тревожными симптомами начинающихся патологий нервной системы или головного мозга. Отклонения проявляются в виде периодических судорог, неуклюжих движений, косоглазии и гипертонуса мышц. При ДЦП ребенок отворачивает голову, когда ко рту подносят ложку с едой, он не может сидеть без поддержки и при движении пользуется только одной стороной туловища. У такого ребенка не пропадет хватательный рефлекс, присущий новорожденным в первые несколько месяцев их жизни. По достижению года ребенок с ДЦП так и не произнесет звука, не будет ходить или будет ходить на «цыпочках».

Симптомы ДЦП у новорожденных

Несмотря на то, что верные признаки ДЦП у ребенка проявляются только по достижению малышом полугодовалого возраста, у новорожденных так же можно отметить некоторые симптомы. Так, младенец с особенностями развития будет тяжело сосать или глотать пищу, не будет реагировать на звуки или яркий свет, или тянуть ручки за игрушками или предметами. Ребенок с ДЦП будет повторять одни и те же движения или застывать в одной позе. Мышцы у малыша с заболеванием периодически могут быть напряжены до такой степени, что ему невозможно повернуть голову или согнуть конечности. При нахождении в одной и той же позе длительное время, ребенок с ДЦП не будет переворачиваться на другой бок. Младенец с заболеванием не любит лежать на животе и будет кричать при попытке уложить его в этой позе. К признакам ДЦП у новорожденных специалисты относят косоглазие, асимметрию в положении тела, а при употреблении пищи частое срыгивание.

Детский церебральный паралич – приобретенное, а не генетическое заболевание. Основополагающей причиной развития повсеместных отклонений у ребенка является кислородное голодание в утробе матери, вследствие которого клетки мозга новорожденного повреждаются. Понять, что будущий ребенок находится в группе риска детей, которым ставят диагноз ДЦП, можно, если врачи обнаружили у мамочки асфиксию или гипоксию. На приобретение заболевания влияют травмы, полученные во время беременности. Повышенный радиационный фон, эндокринные нарушения, инфекционные заболевания и преждевременная отслойка плаценты также способствуют развитию ДЦП.

Помните, несмотря на то, что у ребенка имеются особенности в развитии, они так же заслуживают полноценной жизни, как и абсолютно здоровый человек. Общество живет в век информационных технологий и достижений в области науки, поэтому даже из сложной ситуации можно найти выход и адаптировать человека с ДЦП для нормального существования в социальной среде.