Прямой рейс на Самуи из Новосибирска предлагает «Албатрос-круиз»

|САМУИ в сезоне ЗИМА 2019 — 2020
|Уважаемые коллеги!
Рады сообщить Вам о новом эксклюзивном продукте в сезоне Зима 2019-2020 — турах на Самуи с перелетом до провинции Сурат Тани из Новосибирска!
Средняя продолжительность трансфера от аэропорта Сурат Тани до Самуи составит 2,5 — 3 часа: 1,5 ч. от аэропорта до парома + 1 ч. 15 мин. на пароме.
|Полетная программа: с 27.12.2019 по 09.04.2020.
Продолжительность туров: от 10 до 23 ночей.
Класс перелета: Эконом.
7Н от 56 000 руб/чел.
Источник: Раздел Турагентства Альбатрос-круиз на сайте Весь Бердск