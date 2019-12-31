Прямой рейс на Самуи из Новосибирска предлагает «Албатрос-круиз»

Рады сообщить Вам о новом эксклюзивном продукте в сезоне Зима 2019-2020 — турах на Самуи с перелетом до провинции Сурат Тани из Новосибирска!

Средняя продолжительность трансфера от аэропорта Сурат Тани до Самуи составит 2,5 — 3 часа: 1,5 ч. от аэропорта до парома + 1 ч. 15 мин. на пароме.