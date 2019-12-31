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Прямой рейс на Самуи из Новосибирска предлагает «Албатрос-круиз»

09:59 31.12.2019 Фото: Турагентство Альбатрос-круиз
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Рады сообщить Вам о новом эксклюзивном продукте в сезоне Зима 2019-2020 — турах на Самуи с перелетом до провинции Сурат Тани из Новосибирска.

САМУИ в сезоне ЗИМА 2019 — 2020
Прямой рейс на Самуи из Новосибирска предлагает Албатрос круиз
Уважаемые коллеги!

Рады сообщить Вам о новом эксклюзивном продукте в сезоне Зима 2019-2020 — турах на Самуи с перелетом до провинции Сурат Тани из Новосибирска!

Средняя продолжительность трансфера от аэропорта Сурат Тани до Самуи составит 2,5 — 3 часа: 1,5 ч.  от аэропорта до парома + 1 ч. 15 мин. на пароме.
Прямой рейс на Самуи из Новосибирска предлагает Албатрос круиз
Прямой рейс на Самуи из Новосибирска предлагает Албатрос круиз
Полетная программа: с 27.12.2019 по 09.04.2020.
Перелеты осуществляются а/к Nordwind на B777-200.
Продолжительность туров: от 10 до 23 ночей.
Класс перелета: Эконом.

7Н от 56 000 руб/чел.

Источник: Раздел Турагентства Альбатрос-круиз на сайте Весь Бердск

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