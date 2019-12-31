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Признался в травле расстрелявшего сослуживцев рядового Рамиля Шамсутдинова и дедовщине его сослуживец в части Забайкалья

10:00 31.12.2019 Фото: pixabay.com
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В декабре было возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях в этой части. Шамсутдинов и еще несколько человек признаны по этому делу потерпевшими, обвиняемый — жив.

Признался в травле расстрелявшего сослуживцев рядового Рамиля Шамсутдинова и дедовщине его сослуживец в части Забайкалья
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Военнослужащий, обвиняемый по делу о неуставных отношений в части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу, запросил особый порядок рассмотрения дела. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

«Это предусматривает признание вины», — пояснил адвокат.

«Суд начнется в январе, уже запланировано первое заседание», — сказал Нагиев.

Кроме того, защитник рассказал, что рядового Шамсутдинова уже этапируют в Москву для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

25 октября в войсковой части 54160 в Забайкалье восемь военнослужащих были застрелены и еще два — ранены. По обвинению в убийстве сослуживцев задержали и арестовали призывника из Тюменской области Рамиля Шамсутдинова.

В декабре было возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях в этой части. Отец Шамсутдинова утверждал, что над ним издевались сослуживцы и командиры. Шамсутдинов и еще несколько человек признаны по этому делу потерпевшими, обвиняемый — жив.

По словам Куренного, «для всесторонности и объективности расследования следствием проверяются все версии произошедшего, назначено проведение ряда экспертных исследований».

Источник: Интерфакс

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От редакции

Есть дедовщина в армии?

Аноним, 31 декабря 2019 10:34
НВР:
Дедовщина как коррупция, пропитала всё общество, от садика, школы, ПТУ, армии и до работы...
Аноним, 31 декабря 2019 11:05
Ага, покрошил свой призыв -это дедовщина?

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