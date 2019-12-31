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С Новым годом поздравляют компании жителей Бердска

10:08 31.12.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Пусть 2020 году принесет в дома бердчан радость, достаток, благополучие и счастье. Будьте здоровы и берегите здоровье!

С Новым годом поздравляют компании жителей Бердска
С Новым годом!

С Новым годом! Удачи и здоровья, счастья и любви!

С Новым годом поздравляют компании жителей Бердска

Поздравления в газете «Курьер.Среда.Бердск»

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