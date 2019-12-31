С Новым годом! Удачи и здоровья, счастья и любви!
С Новым годом поздравляют компании жителей Бердска
10:08 31.12.2019
Пусть 2020 году принесет в дома бердчан радость, достаток, благополучие и счастье. Будьте здоровы и берегите здоровье!
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От редакции
С новым годом!
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