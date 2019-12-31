Изготавливал оружие прямо в университете преподаватель из Новосибирска

Заведующего лабораторией Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) обвинили в производстве оружия в здании вуза. Ранее его судили за хранение патронов.

61-летний заведующий лабораторией НГТУ Сергей Бурдуков стал обвиняемым по ч. 1 ст. 222 и ч. 2 ст. 223 УК РФ (незаконное приобретение и изготовление оружия). Об этом Тайге.инфо сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в 2018 году Бурдуков прямо в лаборатории пятого корпуса НГТУ изготавливал нарезные стволы пистолетов, предназначенные для стрельбы боевыми патронами калибра 9 миллиметров.

Оперативники также нашли сигнальные пистолеты МР-371, пригодные для стрельбы боевыми патронами — их тоже сделал преподаватель, считают в полиции.

Уголовное дело по четырем эпизодам направлено в суд, уточнил источник редакции.

Бурдуков работает на кафедре проектирования технологических машин, сказано на сайте НГТУ. Он преподавал дисциплину «режущий инструмент».

Мужчина не задержан и продолжает ходить на работу, сообщил Тайге. инфо пресс-секретарь вуза Юрий Лобанов.

Сергей Бурдуков уже был судим по ч. 1 ст. 222 УК РФ за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. В сентябре 2018 года сотрудники ФСБ нашли у него в шкафу на рабочем месте несколько патронов и заготовки стволов, следует из приговора Ленинского районного суда.

В 2015 году, по версии следствия, Бурдуков «путем находки, а также получения в дар от неустановленного лица, незаконно приобрел» четыре патрона калибров 5,6 мм и 9 мм. Он хранил их в шкафу «в тряпичном пакете».

Завлабораторией полностью признал вину и попросил у суда особый порядок. В августе 201-го его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года. Информации о поступлении нового дела пока нет в электронной картотеке Ленинского райсуда

Источник: Тайга. Инфо