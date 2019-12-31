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Потребовали брать деньги за разговоры на русском языке в Латвии

16:30 31.12.2019 Фото: pixabay.com
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Для русскоговорящих жителей и посетителей Риги следует ввести платные услуги перевода с латышского языка в общественных учреждениях и частных компаниях.

Потребовали брать деньги за разговоры на русском языке в Латвии
Рига, Латвия

Для русскоговорящих жителей и посетителей Риги следует ввести платные услуги перевода с латышского языка в общественных учреждениях и частных компаниях, заявила депутат думы столицы Латвии от Новой консервативной партии Эва Мартужа.
По ее словам, не знающие латышский язык люди должны искать переводчика и платить специалисту десять евро за пять минут, чтобы использовать русский язык.
«Сколько стоит десять минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса — десять евро за пять минут. Время менять старые ошибки и позволить латышам в супермаркетах, во всех общественных учреждениях и частных фирмах ввести такую форму оплаты. Не знаешь язык — ищи переводчика. За работу переводчика нужно платить», — написала она в своем твиттер-аккаунте.

В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным почти для 40 процентов населения, обладает статусом иностранного.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Дискриминация?

Аноним, 31 декабря 2019 18:02
В Латвии есть свой Жириновский. Хаха. У них русские во всём виноваты, у нас - американцы. Правда русских в Латвии действительно довольно много, а что американцев в РФ нет совсем русских не смущает... ))

А вообще Латвия и самим латышам никуда особо не упёрлась. Как и Россия русским. Бегут. Массово. Из тех, кто остаётся, адекватные латыши смотрят на это безумие и ухмыляются. И у нас точно так же.

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