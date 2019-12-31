«Спутный след» мог стать причиной падения самолёта в Казахстане

Специалисты Bek Air считают, что причиной крушения самолета Fokker 100 стал так называемый спутный след, который образовался из-за взлета самолета Airbus 321. Разница между взлетами самолетов составила одну минуту.

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Руководитель летной службы авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение при вылете из аэропорта Алма-Аты, Эрик Сапаров заявил, что причиной произошедшего мог стать спутный след. Об этом сообщает Тengrinews.kz.

По его словам, спутный след — это явление, похожее на вихри, которые тянутся за взлетевшим самолетом. Он отметил, что перед взлетом упавшего самолета Fokker 100 из аэропорта вылетел борт Airbus 321 с новыми двигателями и взлетной массой до 89 т. Вылетевший вслед за ним самолет Bek Air начало кренить в разные стороны, вследствие чего у воздушного судна произошла потеря высоты, а затем оно упало.

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«Обратите внимание на время взлета [Airbus] в 07:19 по времени Алма-Аты. Скорость у него — 184 узла. А наш Fokker 100 взлетал в 07:20, скорость — 155 узлов. То есть минута. Возник сильный спутный след от взлетавшего перед Fokker 100 самолета», — заявил Сапаров на пресс-конференции, посвященной расследованию причин авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты.

Как отметил топ-менеджер, временной интервал между взлетами самолетов должен был быть минимум две минуты. «Погодные условия были нормальными. Одна из причин, которую мы предполагаем, что есть такое явление — спутный след, это наше предположение», — сообщили в компании.

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Пассажирский самолет Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту на взлете, пробил бетонное ограждение, а затем врезался в двухэтажный дом. На борту было 98 человек, из которых 12 человек погибли, еще 49 получили ранения.

По данным МВД Казахстана, одной из версий крушения самолета Bek Air является ошибка в работе навигационных служб. Среди других причин полиция назвала ошибку пилотов и техническую неисправность воздушного судна.

Источник: РБК