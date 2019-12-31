За несколько дней разобрали 3500 подарков малоимущие и многодетные семьи в Бердске

На 31 декабря из общего количества поступивших новогодних сладких подарков осталось около 300. Те, кто не успел, может забрать подарок после Нового года.



Подарков детям хватило с избытком

Продолжали выдавать новогодние подарки для льготной категории бердчан и 31 декабря социальные службы Бердска.

По словам начальника отдела социального обслуживания населения Натальи Скоромных, на 31 декабря из 3803 поступивших в Бердск подарков, осталось около 300. Их выдавали и 31 декабря. Будут выдавать сладости и после новогодних праздников.

Напомним, бесплатные подарки могли получить дети в возрасте от 3 до 14 лет следующих категорий: детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих и многодетных семей, детей из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах; детей граждан, подвергшихся воздействию радиации.

Выдача новогодних подарков проводили в Комплексном центре социального обслуживания населения города Бердска. Детям из многодетных семей подарки выдаются независимо от дохода, при получении подарка иметь с собой удостоверение многодетной семьи, паспорт родителя и свидетельства о рождении детей, на кого будут выдаваться подарки.

Всем детям, имеющим инвалидность, в возрасте от 3 до 14 лет новогодние подарки традиционно выдавал Центр помощи семье и детям «Юнона».

Семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Новосибирской области, и которые подтверждали в 2019 году свои доходы в кабинете № 2 Комплексного центра, за новогодними подарками необходимо подойти в тот же кабинет с паспортом и свидетельствами о рождении ребенка (детей).

На детей, переданных под опеку или попечительство, в приемную семью, подарки можно было получить в отделе опеки и попечительства по адресу ул. М.Горького, д.7