Громкие уголовные дела 2019 года: Кого отправили в тюрьму, а кого выпустили из зала суда в суде Бердска. Подводим итоги

Махинации с землей (и с водой), с трубами коллектора, дополнительными выплатами премий, с вещдоками — самые громкие судебные дела по итогам года.

Екатерина Песляк и Сергей Проценко с адвокатами во время суда 5 июля

2019 год ознаменовал Бердск не только славгыми историями, но и громкими уголовными делами. «Курьер. Среда. Бердск» подвел итоги 2019 года: кто судим, кто освобожден, а кому еще предстоят судебные тяжбы.

Дело экс-полицейских

В начале марта Алексея Зорина, начальника следственного отдела полиции Бердска, задержал Следственный комитет после возбуждения уголовного дела.

По версии следствия, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела МВД: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Суд с этой версией согласился, к тому же, трое обвиняемых раскаялись в содеянном и попросили судью рассмотреть уголовное дело в особом порядке, без изучения свидетельских показания и вещественных доказательств. Судья вынесла приговор, и подсудимые, получившие реальный срок, уже были готовы отбывать наказание. Но 21 октября судья Татьяна Васюхневич начала рассмотрение уголовного дела во второй раз. Отменить приговоры от предыдущего рассмотрения дела потребовала областная прокуратура, посчитавшая необоснованным рассмотрение дела в особом порядке.

На одном из заседаний Алексей Зорин, Богдан Кравчук и Иван Мощенко просили снисхождения: дома остались дети, жены и родители, которые нуждаются в помощи и спасении от «морального истощения». Но подозреваемые останутся в СИЗО до 6 марта.

Справка. На назначенном 25 декабря заседании по этому делу пройдет допрос свидетелей.

«Дело о хищении воды на 170 млн рублей»

Громкий процесс по уголовному делу о хищении воды на 170 млн рублей начался 25 декабря 2018 года.

По версии следствия, в конце ноября 2017 года Владимир Дыненков, являясь соучредителем ЗАО МК «Сибиряк», не желая нести материальных затрат, обратился к Сергею Оленичу, обладающему авторитетом и возможностью воздействия на директора МУП «КБУ» Александра Кожина. Цель – договориться о принятии необходимых решений в пользу «Сибиряка». Результатом должен был быть факт подписания юридически значимых документов. Следствие полагало, что Кожин необоснованно снизил сумму долга со 170 млн до 380 тыс. рублей. Арбитражный суд снизил сумму ущерба. Уголовное дело переквалифицировали. Ответственность за деяние сократилось.

Суд посчитал, что в действиях фигурантов усматриваются признаки преступных деяний, повлекших крупный ущерб КБУ.

10 декабря судья Татьяна Васюхневич вынесла приговор Александру Кожину и его подельникам. Ему назначили наказание в 3 года 3 месяца колонии-поселения. И с учетом времени, проведенного под следствием, выпустили экс-директора МУП КБУ в зале суда. Подельников тоже освободили прямо в зале суда. Участники процесса аплодировали. Но сам Александр Юрьевич надеялся, что получит оправдательный приговор.

Факт. Судья Татьяна Васюхневич оглашала приговор два дня.

Подмена труб на коллекторе

24 апреля по подозрению в хищении крупной суммы на строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской арестовали Юрия Бекетова, и. о. начальника муниципального УКСа, и Константина Михайленко, гендиректора ООО «Росстрой». Следственный комитет еще не завершил расследование.

Уголовное дело возбуждено 22 апреля по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Как полагают органы предварительного следствия, в период с июня 2017-го по февраль 2018 года Бекетов и Михайленко при строительстве самотечного канализационного коллектора по муниципальному контракту совершили хищение денежных средств в сумме 7 449 165,36 рублей.

Оба фигуранта вину не признали.

Суд продлил арест обвиняемому в хищении 7,4 млн рублей экс-директору УКСа Бердска до 21 января 2020 года.

Справка. Общественность Бердска не верит в виновность Юрия Бекетова и несколько раз выходила на массовые и одиночные акции, требуя освободить его из-под стражи.

Цифра. 180 млн рублей потратили на коллектор. Его строительство на улице Первомайской началось в 2014 году и закончилось в 2018-м. Деньги Бердску выделялись по федеральной программе «Чистая вода».

Удешевление с 2015 года

14 декабря, спустя 8 месяцев после возбуждения первого уголовного дела, следователи выявили, что по аналогичной схеме по удешевлению труб в 2015 году сработал с тем же подрядчиком «Росстрой» и Алексей Егошин. Его, вслед за Юрием Бекетовым и Константином Михайленко, заключили под стражу до 21 января 2020 года за мошенничество на 1,5 млн с трубами на канализации. Он обвиняется по трем эпизодам статьи 159 УК РФ. По версии следствия, он воспользовался своим служебным положением.

Уголовное дело связано с реконструкцией канализационного коллектора на ул. Первомайской. В ходе работ на коллекторе еще в 2015 году чугунные трубы заменили. И на протяжении нескольких лет вместо чугунных использовали полипропиленовые. Тогда как первые в два раза дороже.

Алексей Егошин своей вины не признал и сотрудничать со следствием отказался.

Факт. Егошин отработал 6 лет на посту директора УКС.

«Роковая земля»

Бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко и его дочь Екатерину Песляк обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Сергей Проценко решил обманным путем завладеть земельным участком, расположенном в элитной зоне Бердска — в Новом поселке, выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований. Свой замысел Проценко реализовал путем обмана сотрудников администрации. Для осуществления задуманного

мужчина привлек свою дочь Екатерину Песляк. Она, выиграв аукцион, построила на этой земле дом. Как выяснилось позже — не капитальный. Таким образом, она получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости. Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,2 млн рублей. До приговора обвиняемые находились под домашним арестом.

9 июля судья Татьяна Васюхневич вынесла свой вердикт: назначить наказание Сергею Проценко в виде 2,5 года лишения свободы условно, а его дочери Екатерине Песляк — 2 года условно.

Справка. Сергея Алексеевича уволили со службы 10 мая с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Факт. Подсудимые были готовы к обвинительному приговору и реальному сроку, поэтому пришли в суд в спортивной одежде и с сумками. Суд освободил их из-под домашнего ареста прямо в зале суда.

Премия на миллион рублей

Анна Захарова, возглавляя ЦИМО, с марта 2015-го по май 2017 года, по версии следствия, незаконно начислила себе 1,1 млн рублей. Выводы экспертизы оказались очень близки к цифрам, фигурирующим в уголовном деле — 1 млн 28 тыс. рублей. Кроме того, Захаровой инкриминировали незаконную выплату заработка медсестре-косметологу отеля «Крона» Ирине Кращук, журналисту Нике Шапран и водителю Сергею Горбунову. Анне Захаровой инкриминировали 5 преступных эпизодов: кроме растраты в особо крупном размере, ее обвиняли во вмешательстве в деятельность следствия.

19 декабря провозглашен приговор в отношении Анны Захаровой, Ники Шапран, Ирины Кращук и Сергея Горбунова. Захаровой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, условно, с испытательным сроком 3 года. Мера пресечения в отношении Захаровой в виде домашнего ареста заменена на подписку о невыезде. Она освобождена из-под домашнего ареста в зале суда.

Цифра. 900 тысяч рублей причиненного ущерба должна возместить Анна Захарова.

Дело о нападении на врача

Заместителем прокурора Бердска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего бердчанина. Александр Охотин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью …). По версии следствия, 20 мая 2019 года к заместителю главного врача по медицинской части ГБУЗ НСО «БЦГБ» обратился житель Бердска с целью оформления и получения документов об оказании медицинской помощи его супруге. В ходе ссоры бердчанин подошел к врачу и применил к потерпевшей силу (выкрутил предплечье левой руки). 25-летний бердчанин Александр Охотин, супруг госпитализированной в роддом женщины в тяжелом состоянии, пришедший на прием к Надежде Шахатовой, хотел поставить подписи и печати на справках. Но начмед забрала документы и попыталась их уничтожить — смять за своей спиной. Александр хотел забрать бумаги, но, видимо, в этот момент врач получила травму — закрытый перелом лучевой кости руки.

Александр Охотин заявил, что он не виновен в травме врача. Он защищал свою жену, которую врачи довели, по его мнению, до реанимации, не оказав своевременно медицинскую помощь.

Факт. Через полгода после инцидента Надежда Шахатова уволилась из ЦГБ.

Вышел по УДО

Владимир Мухамедов в середине октября вышел из колонии по УДО, отсидев две трети 9-летнего срока. Он живет дома со своей семьей и ходит отмечаться в правоохранительные органы, как предписано законом.

Справка. Бывший зам Потапова Мухамедов получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. Без права занимать в течение двух лет должности в органах власти. Мухамедов был пособником главы города, установил суд.

К слову. Осенью 2018 года президент России Владимир Путин отказался помиловать Владимира Мухамедова.

Дело Синельниковой

В январе 2019 года Ирина Синельникова поехала продавать машину и пропала. По версии следствия, в конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова. Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Гособвинитель определил инициатором жестокого убийства 34-летней бердчанки Дмитрия Фурсова, а его подельником — Станислава Белоусова.

22 ноября в Кемерове состоялось первое заседание по резонансному убийству автомобилистки.

Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов предстали перед судом спустя 11 месяцев с даты жестокой расправы над бердчанкой.