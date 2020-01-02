Сладкая месть: китаец показал гостям видео своей изменяющей невесты прямо на свадьбе

Обиженный жених таким образом хотел показать своей неверной девушке, что он не глуп и прекрасно понимал, что происходит. Девушка кинула в парня букет, а затем они чуть не подрались, но вовремя вмешались гости.

Обманутый мужчина решил отомстить своей девушке прямо на свадебной церемонии. показав видео ее измены гостям

Возлюбленный догадывался о том, что его девушка ему изменяет, чтобы убедиться в своих догадках, он установил в ее доме скрытую камеру. Когда парень посмотрел запись, то увидел, что его возлюбленная состоит в интимных отношениях с мужем своей сестры.

В китайских социальных сетях ролик посмотрели практически все.

Обманутый мужчина решил отомстить своей девушке прямо на свадебной церемонии перед большим количеством гостей. Он показал ролик, на котором его возлюбленная ему изменяет. Видео, попавшее в Сеть, тут же стало вирусным.

Свадьба была запланирована на 26 декабря в провинции Фуцзянь (КНР). В рамках торжества на большом проекторе приглашенные гости должны были смотреть на милые кадры жениха и невесты в детстве, но вместо этого увидели видео, которое шокировало их. Публике показали видео, где видно как невеста изменяет своему жениху с братом своей сестры, которая находится в положении. Это не было случайностью, так как парень признался в том, что это он показал видео. Обиженный жених таким образом хотел показать своей неверной девушке, что он не глуп и прекрасно понимал, что происходит. Девушка кинула в парня букет, а затем они чуть не подрались, но вовремя вмешались гости.

В местных СМИ писали о том, что влюбленные повстречались 2 года, и только полгода назад парень сделал предложение. Девушка приняла предложение только после того, как молодой человек пообещал ей купить квартиру и машину. В один из дней парень посмотрел видеозапись, на которой было запечатлено, как его девушка ему изменяет.

Близкие утверждают, что невеста мстила своему парню за то, что он ее избивал.

В китайских соцсетях ролик измены вызвал небывалый ажиотаж. Некоторые пользователи Интернета предположили, что это постановочное видео для рекламы приложения показа видео.

Источник: TheRussianTimes